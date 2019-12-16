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مبيعات التجزئة في الصين ترتفع 8% في أول 11 شهر

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مبيعات التجزئة في الصين ترتفع 8% في أول 11 شهر مبيعات التجزئة في الصين ترتفع 8% في أول 11 شهر

مباشر:ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنحو 8 بالمائة خلال أول 11 شهراً من العام الحالي على أساس سنوي، مع حقيقة تجاوزها التوقعات في الشهر الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في الصين، اليوم الإثنين، أن مؤشر مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 8 بالمائة في الأشهر من يناير/كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي مقابل ارتفاع 8.1 بالمائة في أول 10 أشهر من العام.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي مبيعات السلع الاستهلاكية 37.29 تريليون يوان (5.33 تريليون دولار تقريباً).

وباستبعاد مبيعات السيارات، فإن وتيرة نمو مبيعات التجزئة في نفس العام الحالي حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بلغت 9 بالمائة على أساس سنوي.

أما مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، فارتفعت بنحو 16.6 بالمائة منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي على أساس سنوي لتبلغ 9.5 تريليون يوان.

وخلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، فإن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى 3.81 تريليون يوان مقابل ارتفاع 7.2 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في ثاني أكبر عالمياً سوف ترتفع بنحو 7.6 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 8:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 7.0048 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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