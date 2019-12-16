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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع ترقب بيانات النشاط الاقتصادي

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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع ترقب بيانات النشاط الاقتصادي الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع ترقب بيانات النشاط الاقتصادي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع انتظار إعلان بيانات اقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين من الصفقة التجارية.

واستفادت البورصات الأوروبية من التوافق بين الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية رغم أن بعض المستثمرين لا يزالون يتبعون نهجاً حذراً مع عدم وضوح بقية التفاصيل.

ويترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع قطاع الموارد الأساسية بنحو 1 بالمائة ليقود مكاسب الأسواق المالية في أوروبا مع وجود كافة القطاعات داخل النطاق الأخضر.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة ليصل إلى 414.2 نقطة، وصعد المؤشر البريطاني بنسبة مماثلة 0.5 بالمائة مسجلاً 7389.4 نقطة.

كما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.5 بالمائة ليرتفع إلى 13352.5 نقطة وشهد المؤشر الفرنسي "كاك" زيادة مماثلة 0.5 بالمائة ليستهل التعاملات عند مستوى 5951.2 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1139 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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