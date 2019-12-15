الأسواق العالمية تنتظر 5 أحداث اقتصادية هذا الأسبوع

من: سالي إسماعيل

مباشر: بعد أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية الكبرى حول العالم إضافة إلى التخلص من غيوم أزمتين، فإن الأعين تتجه هذا الأسبوع إلى 5 قضايا رئيسية.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الحالي مجموعة من الأحداث العالمية أبرزها اجتماع المركزي البريطاني وتقرير الاستقرار المالي إضافة إلى بيانات اقتصادية هامة.

اجتماع بنك إنجلترا

شهد الأسبوع الماضي اجتماع الكثير من البنوك المركزية أهمها الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي والتركي والروسي وغيرهم الكثير.

لكن يتصدر المشهد هذا الأسبوع بنك إنجلترا، حيث يعقد اجتماعه يوم الخميس القادم وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 0.75 بالمائة.

ومن المخطط أن تعلن بنوك أخرى قرارت سياستها النقدية مثل اليابان وتايوان وتايلاند وإندونيسيا في الأسبوع الجاري.

تقرير الاستقرار المالي

يفصح البنك المركزي في بريطانيا عن تقرير الاستقرار المالي، والذي يصدر مرتين في العام، وذلك يوم الإثنين.

ويشمل هذا التقرير على تقييم لظروف النظام المالي والمخاطر المحتملة على الاستقرار المالي.

وكان بنك إنجلترا أعلن في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني تأجيل الإفصاح عن هذا التقرير من يوم 10 إلى يوم 16 من شهر ديسمبر/كانون الأول بسبب الانتخابات العامة والتي عقدت في الأسبوع الماضي.

تصريحات لاجارد

تعتزم رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن تلقي الكلمة الافتتاحية في ندوة البنك في فرانكفورت يوم الأربعاء المقبل.

وكان المركزي الأوروبي قرر تثبيت معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير، مع إعلان الاستمرار في برنامج شراء الأصول طالما دعت الضرورة لذلك.

وفي أول مؤتمر عقب اجتماع السياسة النقدية منذ توليها المنصب، أشارت لاجارد إلى المسار الذي تنوي انتهاجه في الفترة المقبلة من أجل تحقيق تقارب قوي نحو مستهدف التضخم.

حيازة الديون الأمريكية

تعلن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الإثنين المقبل حيازة الدول الأجنبية من ديون الدولة صاحبة أكبر اقتصاد حول العالم عن شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب أحدث تقرير، فإن إجمالي حيازة الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية بلغ 6.776 تريليون دولار في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مع تراجع حجم الديون التي تمتلكها اليابان.

بيانات اقتصادية

تستحوذ بيانات النشاط الصناعي والخدمي على اهتمامات الأسواق العالمية في الأسبوع الجاري، حيث تفصح العديد من الدول عن أرقام مؤشر مديري المشتريات.

ويتم الإعلان يوم الإثنين عن البيانات في منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا كما تصدر الولايات المتحدة في اليوم نفسه أرقام مؤشر إمباير ستيت الصناعي.

كما تفصح نيوزيلندا عن أرقام النمو الاقتصادي يوم الأربعاء، على أن تصدر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة.