شاومي تطلق منافسًا لجهاز Google Nest Hub

أطلقت شركة شاومي الصينية أول مكبر صوت ذكي مزود بشاشة يحمل علامتها التجارية لمنافسة جوجل وأمازون، حيث يأتي جهاز Xiaomi XiaoAI Touchscreen Speaker Pro 8 كجهاز منزلي ذكي جديد لمنافسة Google Nest Hub و Amazon Echo Show 8، وذلك في ظل اكتساب مكبرات الصوت الذكية شعبية بين المستهلكين.

ويتميز الجهاز بشاشة متعددة اللمس بقياس 8 إنشًا بدقة 1280×800 بيكسل، ويوفر تحديثات الطقس في الوقت الفعلي، وميزات بث الوسائط المتعددة، والاتصال المرئي، كما يوفر القدرة على التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى، ويأتي مزودًا بمكبرات صوت قوية مكونة من ثلاث مضخمات صوت فرعية مضبوطة من قبل شركة DTS.

وقامت شاومي بتسعير جهازها الجديد XiaoAI Touchscreen Speaker Pro 8 بسعر يبلغ حوالي 72 دولارًا أمريكيًا، ويبدأ بيعه في الصين ابتداءً من 18 ديسمبر، بحيث سيكون متاحًا للشراء عبر بوابات إلكترونية مثل Mi.com و JD.com، لكن الشركة لم تعلن بعد عن تفاصيل حول التوفر أو السعر العالمي.

وجعلت شاومي الجهاز متوافقًا مع أجهزة أندرويد وآي أو إس iOS، وبالرغم من أن الجهاز يتمتع بتصميم مشابه لتصميم منتجات جوجل وأمازون، إلا أنه سيواجه منافسين محليين في السوق الصينية مثل أجهزة علي بابا Alibaba وبايدو Baidu.

ويشمل الجهاز تقنية التعرف على الصوت في المجال البعيد، وهناك مفاتيح مادية لضبط مستوى الصوت، وتشمل خيارات الاتصال في XiaoAI Touchscreen Speaker Pro 8 الشبكة اللاسلكية مزدوجة النطاق Wi-Fi 802.11ac والبلوتوث Bluetooth v5.0.

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وبشكل يشابه Amazon Echo Show 8 أو Google Nest Hub، فإن XiaoAI Touchscreen Speaker Pro 8 يعمل مع مجموعة من منصات بث الوسائط الصينية مثل Douyin و iQiyi و Youku، كما يوفر محتوى يركز على الأطفال، بالإضافة إلى القدرة على ضبط التذكيرات والإنذارات.

ويمكن للمستخدمين أيضًا إجراء مكالمات الفيديو باستخدام الكاميرا الأمامية أو استخدام الجهاز كإطار رقمي للصور، وهناك مساعد رقمي XiaoAI لأداء المهام باستخدام الأوامر الصوتية، كما يمكن للجهاز العمل كمركز للتحكم في الأجهزة الذكية المختلفة.