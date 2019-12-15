هل باعت سامسونج مليون هاتف جالاكسي فولد؟

أوضحت شركة سامسونج لوكالة يونهاب الكورية للأنباء أنها لم تبع بالفعل مليون جهاز قابل للطي من أجهزة جالاكسي فولد Galaxy Fold، وذلك بالرغم مما قاله الرئيس والمسؤول الاستراتيجي الرئيسي لشركه سامسونج للإلكترونيات يونغ سون Young Sohn على المسرح في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال يونغ سون: إن هناك مليون شخص يريدون استخدام جالاكسي فولد Galaxy Fold بسعر 2000 دولار لكل منهم، وادعى في وقت لاحق أن سامسونج قد باعت بالفعل مليون وحدة من هاتفها القابل للطي.

وأشارت يونهاب إلى أن متحدثًا باسم العملاقة الكورية الجنوبية قد قال: إن يونغ سون ربما يكون قد خلط بين رقم المبيعات وبين هدف المبيعات المبدئي للشركة لهذا العام، مشددًا على أن مبيعات أول هاتف قابل للطي لشركة التكنولوجيا لم تصل إلى مليون وحدة.

هذا ولم توضح الشركة عدد أجهزة جالاكسي فولد Galaxy Fold التي تم بيعها، لكنها ذكرت في وقت سابق أنها تستهدف بيع 500 ألف وحدة من جهاز جالاكسي فولد Galaxy Fold بقيمة 2000 دولار هذا العام.

وعانى هاتف جالاكسي فولد من سامسونج من عملية إطلاق صعبة، إذ بعد إصداره لأول مرة، بدأت بعض المشكلات الرئيسية في الشاشة القابلة للطي في الظهور، مما أجبر سامسونج على سحب Galaxy Fold الأصلي، وعاودت الشركة إطلاقه في شهر سبتمبر بعد مجموعة من الإصلاحات والتعديلات.

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وشهدت الهواتف القابلة للطي الأخرى، مثل Huawei Mate Mate، تأخيرات في الشحن بسبب المخاوف من المتانة وطول العمر، لكن هذا لم يمنع الآخرين من دخول ساحة المعركة، بما في ذلك موتورولا، التي تخطط لإطلاق هاتف رازر Razr جديد قابل للطي في شهر يناير.

يذكر أن بيع مليون جهاز من هاتف جالاكسي فولد يشكل إنجازًا كبيرًا للعملاقة الكورية الجنوبية، مع الأخذ بعين الاعتبار عملية الإطلاق الأولية الفاشلة والسعر المرتفع الذي يصل إلى 2000 دولار، لكن بالرغم من ذلك فإن سامسونج تخطط لبيع 6 ملايين هاتف قابل للطي في عام 2020، مع تطويرها جهازًا جديدًا قابلًا للطي.