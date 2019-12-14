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البنك الدولي يطالب الأردن بإصلاحات هيكلية بالدين العام والطاقة

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البنك الدولي يطالب الأردن بإصلاحات هيكلية بالدين العام والطاقة البنك الدولي يطالب الأردن بإصلاحات هيكلية بالدين العام والطاقة

جى بي سي نيوز :- أجرى وزير المالية محمد العسعس في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعات مع رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس والعديد من مسؤولي البنك .

واطلع العسعس مسؤولي البنك على الوضع الاقتصادي في الأردن، بالإضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها مؤخرا في مجال استقرار المالية العامة والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف لتحفيز الصادرات.

واوضح الاجراءات التي تهدف الى تهيئة بيئة أفضل للأعمال والاستثمار في الاردن، من خلال تقليل الكلف التشغيلية كالعقار والطاقة وغيرها، وذلك لإعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو النمو.

وتمت مناقشة اعمال البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في الأردن، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسير تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي أطلقت في مؤتمر لندن.

كما عقد وزير المالية والوفد المرافق اجتماعاً مع المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي، الدكتور ميرزا حسن، حيث تم بحث قضايا التعاون مع البنك والمشروعات القائمة.

بالمقابل اعرب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس عن أمنياته بتحقيق اداء جيد للاقتصاد الأردني وسعادته بسير عملية الإصلاح متطلعًا لتحقيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية خاصة في مجال الدين العام والطاقة.

يذكر ان وزير المالية الدكتور محمد العسعس يرافقه وفد رسمي من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالاضافة الى مسؤولين من وزارة الخارجية الاردنية في واشنطن، متواجدين في العاصمة الامريكية للالتقاء بعدد من المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومسؤولين من الإدارة الأمريكية.

جي بي سي نيوز

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