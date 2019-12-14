الجيش اللبناني يوقف 7 ناشطين شمالي بيروت

جي بي سي نيوز :- أوقف الجيش اللبناني، الجمعة، 7 ناشطين بتهمة المشاركة في قطع شارع رئيسي شمالي العاصمة بيروت.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الجيش "نقل الشبان الموقوفين على خلفية قطع أوتوستراد منطقة جل الديب إلى ثكنة صربا العسكرية (شمال بيروت)".

من جانبها، أفادت مراسلة الأناضول أن "عمليات كر وفر وقعت صباح الجمعة بين الجيش من جهة وعدد من المحتجين على أوتوستراد جل الديب، أثناء محاولتهم قطع الطريق بالاتجاهين".

وأوضحت أن "الجيش عمل على إبعاد الشبان بالقوة لإعادة فتح الطريق، ونجح في فتح السير بالاتجاهين".

من جانبهم، قال "ثوّار جل الديب"، في بيان، إن "هدف قطع الطريق هو توجيه إنذار للسلطة السياسية بأن أي حكومة لا تلبي طموحاتنا سنسقطها في الشارع".

وشدّدوا على "ضرورة إطلاق كافة الموقوفين، وإلا التصعيد، مع التأكيد على الوقوف إلى جانب القوى الأمنية واستمرارنا في نهجنا في الثورة السلمية، رغم ما نتعرض له من عنف مفرط".

كما دعوا "السلطة السياسية إلى تحمل مسؤوليتها وتكليف رئيس حكومة نظيف ثم تشكيل حكومة من الأخصائيين المستقلين بأسرع وقت ممكن".

وفي سياق آخر، أقفل محتجون مدخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات (مؤسسة رسمية) في منطقة جونية (شمال بيروت)، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم، ووضعوا عند المدخل العلم اللبناني، وفق مراسلة الأناضول.

وذكرت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "تويتر" أن جميع الطرقات ضمن نطاق محافظة الشمال سالكة باستثناء ساحة النور في مدينة طرابلس (شمال لبنان).

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مدن لبنانية عدة بينها العاصمة بيروت، احتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.

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