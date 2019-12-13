9ر4 مليون سائح والدخل السياحي 4ر5 مليار لنهاية تشرين الثاني

جي بي سي نيوز :- ارتفع إجمالي مجموع أعداد السياح القادمين الى المملكة منذ بداية العام الحالي الى 144ر962ر4 سائحًا وبنسبة إرتفاع 3ر8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محققًا ارتفاعا في عائدات الدخل السياحي لهذا العام بنسبة 9ر9 بالمئة ليصل إلى 4ر5 مليار دولار اي مايعادل (8ر3) مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي.

واظهرت مؤشرات القطاع السياحي وفق النشرة الشهرية التي تصدرها وزارة السياحة والآثار، ارتفاع عدد سياح المبيت خلال عام 2019 إلى 691ر159ر4 سائحا بنسبة ارتفاع 8ر7 بالمئة، وارتفاع عدد سياح المجموعات السياحية إلى 388ر560 سائحا بنسبة ارتفاع 6ر9 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وأظهرت النشرة ارتفاعا في أعداد زوار المواقع السياحية والأثرية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، حيث بلغ في البترا 070ر042ر1 زائرا بنسبة ارتفاع بلغت 4ر37 بالمئة، وفي جرش 346ر442 زائرا بنسبة ارتفاع 6ر43 بالمئة، وفي الكرك 438ر45 زائرا بنسبة ارتفاع 8ر77 بالمئة، وفي وادي رم 751ر339 زائرا بنسبة ارتفاع 1ر51 بالمئة، وفي المغطس 127ر170 زائرا بنسبة ارتفاع 1ر29 بالمئة، وفي مأدبا الخارطة 800ر433 زائرا بنسبة ارتفاع 49 بالمئة، وفي جبل نيبو 924ر621 زائرا بنسبة ارتفاع 2ر40 بالمئة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع ايضا عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر تشرين الثاني من عام 2019 لتصل الى 9ر462 مليون دولار ما يعادل 2ر328 مليون دينار أو ما نسبته 8ر15 بالمئة مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2018 .

--(بترا)