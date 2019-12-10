أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

متقاعدو الضمان يعتصمون امام "النواب"

Google+ Print
متقاعدو الضمان يعتصمون امام "النواب" متقاعدو الضمان يعتصمون امام "النواب"

جي بي سي نيوز :-  نفذ المئات من متقاعدي الضمان الاجتماعي ، الثلاثاء ، اعتصام  امام مجلس النواب في العبدلي للمطالبة بزيادة رواتبهم التقاعدية اسوة بالمتقاعدين المدنيين و العسكريين.

وطالبت جمعية متقاعدي الضمان ما يلي : 

١ ـ تفعيل قانون التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان عام ٢٠١٤ والمفترض تطبيقه من عام ٢٠١٥ علما بانه تم اقتطاع ٣٪ لتغطية هذا التأمين.

٢ ـ وقف نسبة الاقتطاع لمتقاعدي الضمان المبكر ونسبتها ١٨٪ عند بلوغ سن الشيخوخة.

٣ ـ شمول متقاعدي المبكر بعلاوة التضخم السنوية ونسبة النمو وايهما اعلى.

٤ ـ السماح لمتقاعدي المبكر بالعمل دون اقتطاع اي جزء من رواتبهم اسوة بزملائهم في والتقاعد المدني.

٥ ـ اشراك المتقاعدين بمجالس ادارة الضمان وصندوق الاستثمار والتمثيل في الشركات المساهم فيها الضمان.

٦ ـ وضع حد ادنى لراتب المتقاعد والتي اصبحت على التعديلات الجديدة لا تقل عن (٣٠٠) دينار.

٧ ـ اعتبار كل متقاعد من الضمان عضو في الجمعية وله الخيار الانسحاب اذا رغب.

٨ ـ اقرار تأمين بدل البطالة بدل تأمين التعطل.

وشاركت كتلة الوحدة العمالية كاطار عمالي ديمقراطي جامع في بالاعتصام مطالبة الجهات المعينة بالعمل على النظر في مطالب متقاعدي الضمان المحقة.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟