متقاعدو الضمان يعتصمون امام "النواب"

جي بي سي نيوز :- نفذ المئات من متقاعدي الضمان الاجتماعي ، الثلاثاء ، اعتصام امام مجلس النواب في العبدلي للمطالبة بزيادة رواتبهم التقاعدية اسوة بالمتقاعدين المدنيين و العسكريين.

وطالبت جمعية متقاعدي الضمان ما يلي :

١ ـ تفعيل قانون التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان عام ٢٠١٤ والمفترض تطبيقه من عام ٢٠١٥ علما بانه تم اقتطاع ٣٪ لتغطية هذا التأمين.

٢ ـ وقف نسبة الاقتطاع لمتقاعدي الضمان المبكر ونسبتها ١٨٪ عند بلوغ سن الشيخوخة.

٣ ـ شمول متقاعدي المبكر بعلاوة التضخم السنوية ونسبة النمو وايهما اعلى.

٤ ـ السماح لمتقاعدي المبكر بالعمل دون اقتطاع اي جزء من رواتبهم اسوة بزملائهم في الحكومة والتقاعد المدني.

٥ ـ اشراك المتقاعدين بمجالس ادارة الضمان وصندوق الاستثمار والتمثيل في الشركات المساهم فيها الضمان.

٦ ـ وضع حد ادنى لراتب المتقاعد والتي اصبحت على التعديلات الجديدة لا تقل عن (٣٠٠) دينار.

٧ ـ اعتبار كل متقاعد من الضمان عضو في الجمعية وله الخيار الانسحاب اذا رغب.

٨ ـ اقرار تأمين بدل البطالة بدل تأمين التعطل.

وشاركت كتلة الوحدة العمالية كاطار عمالي ديمقراطي جامع في بالاعتصام مطالبة الجهات المعينة بالعمل على النظر في مطالب متقاعدي الضمان المحقة.