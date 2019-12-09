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المتسلل "الاسرائيلي" يطالب المحكمة بالأخذ بالأسباب المخففة

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المتسلل "الاسرائيلي" يطالب المحكمة بالأخذ بالأسباب المخففة المتسلل "الاسرائيلي" يطالب المحكمة بالأخذ بالأسباب المخففة

جي بي سي نيوز:- رفعت محكمة أمن الدولة، الاثنين، جلسة محاكمة المتهم الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، المتسلل إلى الأردن في 29 تشرين أول/أكتوبر الماضي، بطريقة غير مشروعة، إلى يوم غد الثلاثاء.

المتهم الإسرائيلي طالب خلال جلسة اليوم الثالثة، "الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية".

واستمعت المحكمة في الجلسة إلى ضابط تحقيق في مديرية الأمن العسكري، أكد: أن "المتسلل أدلى بأقواله بطوعه من دون ضغط أو إكراه، وجدد تأكيد أنه مذنب عن التسلل بطريقة غير مشروعة إلى الأردن، لكنه لا يعرف أن تدخين سيجارة الحشيش ممنوعة في الأردن كونها غير محظورة وفق القانون الإسرائيلي".

المحكمة استمعت للشاهد الثالث، بطلب من مدعي عام محكمة أمن الدولة، لعدم اعتراف المتهم بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلال الجلسة الافتتاحية.

وترأس الجلسة رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين.

وأسندت المحكمة إلى الإسرائيلي، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي "حشيش" خلافا لأحكام المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والتهمة الثانية دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

جي بي سي نيوز

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