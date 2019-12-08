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الحريري "يطلب العون" من مجموعة دول لتأمين الغذاء للبنان

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الحريري "يطلب العون" من مجموعة دول لتأمين الغذاء للبنان الحريري "يطلب العون" من مجموعة دول لتأمين الغذاء للبنان

جي بي سي نيوز :- قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، إن الأخير طلب "العون من دول صديقة، لمساعدة بلاده على تأمين واردات الغذاء والمواد الخام، وسط نقص حاد في الدولار".

وقال البيان إن الحريري طلب المساعدة من وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر.

جاء هذا في ظل تصريحات لمسؤول حكومي لبناني، اليوم الجمعة، قال فيها إن فرنسا تعتزم عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، يوم الـ 11 من كانون أول/ ديسمبر لحشد الدعم لمواجهة الأزمة الاقتصادية للبنان.

وقال مسؤول أوروبي لـ"رويترز" إن الدعوات أرسلت لحضور اجتماع باريس، أما المسؤول اللبناني فأشار إلى أنه من المتوقع دعوة السعودية والإمارات للاجتماع.

وأضاف المسؤول اللبناني أنه "اجتماع لمحاولة حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع الأزمة الحادة التي يواجهها".

عربي 21

جي بي سي نيوز

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