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حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الاوروبي للأردن

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حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الاوروبي للأردن حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الاوروبي للأردن

 المدينة نيوز :- أعلن الاتحاد الاوروبي عن تبني حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 297 مليون يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية.
وقرر الاتحاد الأوروبي بحسب بيان صحافي تمديد ولاية الصندوق الائتماني بما يمكن الصندوق من الاستمرار بتنفيذ المشاريع حتى نهاية عام 2023 .
وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة 59 مليون يورو لتعزيز الاعتماد على الذات للاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ، والعمل على إنشاء نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل لائقة للسوريين والمجتمعات المضيفة و 39 مليون يورو لإنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة في مخيمات اللاجئين السوريين والمجتمعات المجاورة في الأردن لتحسين الظروف الصحية والبيئية وخلق فرص عمل و36 مليون يورو لدعم احتياجات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في الأردن ولبنان.
كما تشمل حزمة المساعدات الجديدة 45 مليون يورو لدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في لبنان لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المحلية و 48 مليون يورو لتحسين الخدمات العامة للمياه والصرف الصحي للمجتمعات المضيفة المحلية واللاجئين السوريين في لبنان و70 مليون يورو لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة والعادلة والميسورة للفئات الضعيفة في لبنان . واشار البيان الى انه تم اعتماد حزمة المساعدة الجديدة من قبل المجلس التنفيذي لصندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي ، والذي يجمع بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وقال مفوض الجوار والتوسعة في الاتحاد الاوروبي أوليفر فاراهيلي ان حزمة المساعدة المعتمدة حديثًا ستوفر مزيدًا من الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة عندما يتعلق الأمر بسبل العيش والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية ذات الجودة المعقولة والبنى التحتية للمياه والمياه العادمة. ويجدر بالذكر انه ومع هذه الحزمة المعتمدة حديثًا ،يكون الصندوق الائتماني قد التزم بأكثر من 1.8 مليار يورو في أعمال ملموسة في المنطقة ، لمساعدة اللاجئين والبلدان المضيفة على حد سواء منذ انشائه عام 2014 .

جي بي سي نيوز

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