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لبنان.. قوى الأمن تعيد فتح الطرقات أمام الحركة في عدة مدن

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لبنان.. قوى الأمن تعيد فتح الطرقات أمام الحركة في عدة مدن لبنان.. قوى الأمن تعيد فتح الطرقات أمام الحركة في عدة مدن

جي بي سي نيوز :- أعادت قوى الأمن اللبنانية، صباح الخميس، فتح الطرقات في عدة مدن، بعد يوم على إغلاقها من قبل متظاهرين، في إطار الاحتجاجات ضد النخبة السياسية.

وسادت مدينة صور (جنوب) أجواء طبيعية، وفتحت المدارس والمعاهد التعليمية أبوابها، فيما أعيد فتح الطرق الفرعية والداخلية، وفق مراسل الأناضول.

وكذلك منطقة "راشيا" في محافظة البقاع (غرب)، فقد أصبحت سالكة بعد أن أعادت قوى الأمن فتح الطرق والشوارع أمام حركة السير.

كما أُعيد فتح الطريق الدولية في منطقة عاليه (في الداخل- جبل لبنان) بعد تدخل الجيش.

وأعادت السلطات المحلية فتح الطريق الدولية العبدة – المنية (شمال)، فيما تعمل الجرافات التابعة لقوى الأمن على إزالة العوائق من الطريق.

وفتحت المدارس والمصارف أبوابها في قضاء الكورة (شمال لبنان) بشكل عادي.

وأفادت "غرفة التحكم المروري" عبر "تويتر" أنه تم فتح جميع الطرقات في مدينة طرابلس (شمال).

وكانت رئاسة الجمهورية، قد حددت مساء الأربعاء، يوم الإثنين المقبل، موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الجديدة.

وكان عدد من المحتجين تجمعوا في عدد من المناطق اللبنانية رافضين تسمية سمير الخطيب، لترؤس الحكومة المقبلة,وفق الاناضول .

ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر، احتجاجات شعبية غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية، وارتفع سقف المطالب إلى رحيل النخبة السياسية "بدون استثناء".

جي بي سي نيوز

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