أخبار عاجلة

من مصر | لقاء خاص مع “مولانا” الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق (كاملة) -
من مصر | هاشتاج #اسأل_علي_جمعة لاستقبال أسئلة المشاهدين لفضيلة الإمام​​ -
من مصر | النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر مع فضيلة الدكتور علي جمعة -
مصر وإثيوبيا والسودان يجتمعون بالخرطوم لبحث أزمة سد النهضة.. وإثيوبيا تعلن بدء ملء السد يوليو المقبل -
مش بالطول هي.. لا أردوغان ولا غيره بيشوفوا تميم -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة بيراميدز والمصري - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
فايز عريبي. رئيس نادي طنطا يوجه رسالة لأيمن المزين مدرب الفريق -
أيمن المزين: الأهم لي هذا الموسم هو بقاء طنطا في الدوري -
أيمن المزين: سيتم تحديد اللاعبين اللذين يحتاجهم طنطا بعد مواجهة أسوان -
فايز عريبي. رئيس نادي طنطا يتحدث عن الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه أمام مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

مصدر مقرّب من عون: من يحوز تأييد غالبية الكتل النيابية سيكلّف بتشكيل الحكومة

Google+ Print
مصدر مقرّب من عون: من يحوز تأييد غالبية الكتل النيابية سيكلّف بتشكيل الحكومة مصدر مقرّب من عون: من يحوز تأييد غالبية الكتل النيابية سيكلّف بتشكيل الحكومة

جي بي سي نيوز:- قال مصدر مقرب من رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، الثلاثاء، إن من سيحصل على تأييد غالبية الكتل النيابية، سيكلف بتشكيل المقبلة.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن الاستشارات مع ممثلي ورؤساء الكتل البرلمانية بشأن تكليف رئيس للحكومة لم تتم بعد، لافتا إلى وجود مشاورات للبدء بهذه الخطوة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، نقلت اليوم الثلاثاء عن عون تأكيده أن الأيام المقبلة ستحمل "تطورات إيجابية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، عقب لقائه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في عين التينة (مقر بري) غرب بيروت، إن حزبه لن يشارك في الحكومة المقبلة.

وشدد جنبلاط في تصريحات صحفية، على أنّ المطلوب في الوقت الراهن، هو "الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة"، بموجب الدستور اللبناني الذي يفرض على رئيس الجمهورية إجراء تلك الاستشارات مع جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، قبل تسمية أية شخصية لتأليف الحكومة,وفق الاناضول .

ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالبا برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستمرة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟