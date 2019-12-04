الأمن ينقذ سائحا فقد في منطقة وادي رم

جي بي سي نيوز :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد في منتصف الليل بفقدان سائح من الجنسية الالمانية في منطقة وادي رم حيث شكلت فرق بحث من قيادة شرطة البادية الملكية وبالتعاون مع جناح الامن العام الجوي وادارة الشرطة السياحية والمديرية العامة للدفاع المدني .

واضاف الناطق الاعلامي ان فرق البحث استمرت منذ تلقي البلاغ ولغاية ظهر هذا اليوم بعمليات البحث وتمشيط المنطقة لحين تحديد مكانه والعثور عليه وقد تبين اصابته بكسر في القدم حيث جرى اخلاؤه بواسطة احدى طائرات الجناح الجوي لتلقي العلاج .