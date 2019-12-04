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أيمن المزين: سيتم تحديد اللاعبين اللذين يحتاجهم طنطا بعد مواجهة أسوان
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:35 صباحاً
فايز عريبي. رئيس نادي طنطا يتحدث عن الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه أمام مصر للمقاصة
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:35 صباحاً
من مصر | أهمية مبدأ التعايش أمام دعوات التكفير التي تطلقها الجماعات التكفيرية؟ د. علي جمعة يجيب
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 12:27 صباحاً
(الحكاية) يتابع مشروعات الكباري الجديدة بمصر الجديدة
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:22 صباحاً
من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة)
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي"
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
أكلة بيتي| أسهل واسرع طريقة لعمل طاجن الرز المعمر بالبط
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 04 ديسمبر 2019 03:00 مساءً
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