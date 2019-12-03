أخبار عاجلة

من مصر | أهمية مبدأ التعايش أمام دعوات التكفير التي تطلقها الجماعات التكفيرية؟ د. علي جمعة يجيب​​ -
(الحكاية) يتابع مشروعات الكباري الجديدة بمصر الجديدة -
من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة) -
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي" -
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية -
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي​ -
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم -
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019 -
من مصر | محمد صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية -
من مصر | وزارة الهجرة تطلق أول حملة لـ”مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

تويتر تطلق مركزًا للخصوصية وحماية البيانات

Google+ Print
تويتر تطلق مركزًا للخصوصية وحماية البيانات تويتر تطلق مركزًا للخصوصية وحماية البيانات

أطلقت شركة تويتر اليوم موقعًا جديدًا يهدف إلى أن يكون المكان المركزي لكل ما يتعلق بجهود الشركة في مجال الخصوصية وحماية البيانات.

وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية أن الموقع الجديد المسمى (مركز خصوصية تويتر) Twitter Privacy Center سوف يحتوي معلومات عن مبادرات، وإعلانات، ومنتجات الخصوصية الجديدة من تويتر، بالإضافة إلى الاتصالات الأخرى، مثل: الحوادث الأمنية.

وتقول الشركة: إنها تريد إنشاء مورد مركزي لكي يسهل العثور على جميع المعلومات المتعلقة بأعمال تويتر في هذا المجال. ومع ذلك، فمن المحتمل أن تكون تأثيرات قرار تنظيم حماية البيانات في أوروبا قد حفزت جهود تويتر في هذا الاتجاه، إلى جانب قوانين البيانات الأخرى.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ولأغراضها الخاصة، تحتاج تويتر الآن إلى اتباع نهج أكثر تنظيمًا لخصوصية بيانات المستهلك. ونتيجةً لذلك، فمن المنطقي وضع أعمال تويتر وإعلاناتها على موقع يواجهه المستهلك ويسهل تصفحه واستخدامه.

ويقسم موقع (مركز خصوصية تويتر) الجديد المعلومات بين ما يهم المستخدمين وبين ما هو مخصص للشركاء. وفي قسم الشركات، خصصت تويتر صفحة القوانين مثل: قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، وملحق معالجات البيانات. أما صفحة المستخدمين الزائرين، فهي توجه المستخدمين إلى شروط تويتر، وسياسة الخصوصية، وإعدادات الحساب، ومقدمي الخدمات، إلى جانب أشياء أخرى.

وتقول تويتر أيضًا: إنها قد تختبر تفضيلات، ومطالبات، وتفضيلات إضافية للإعلانات. الأمر الذي يُعتقد أن قد يؤثر على أعمال تويتر في هذا المجال. وتوضح شروط تويتر الجديدة أيضًا أن ترخيص الملكية الفكرية الخاص بها ينص على أن المحتوى الذي يقدمه المستخدمون قد تنسقه الشركة، أو تحوله، أو تترجمه. بالإضافة إلى ذلك، فقد عُدِّلت سياسة خصوصية تويتر لتُضاف توضيحات بشأن كيفية معالجة تويتر للبيانات، وكيفية مشاركة التغريدات مع المطورين، والتغييرات الأخرى.

وينص إعلان الشركة اليوم أيضًا على أن أعمال حماية الخصوصية والبيانات الخاصة بها ستركز على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي إصلاح الديون الفنية على تويتر – مما يعني ترقية الأنظمة القديمة لدعم استخداماتها الحالية، وبناء الخصوصية في جميع المنتجات التي تطلقها، والمساءلة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة