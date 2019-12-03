تويتر تطلق مركزًا للخصوصية وحماية البيانات

أطلقت شركة تويتر اليوم موقعًا جديدًا يهدف إلى أن يكون المكان المركزي لكل ما يتعلق بجهود الشركة في مجال الخصوصية وحماية البيانات.

وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية أن الموقع الجديد المسمى (مركز خصوصية تويتر) Twitter Privacy Center سوف يحتوي معلومات عن مبادرات، وإعلانات، ومنتجات الخصوصية الجديدة من تويتر، بالإضافة إلى الاتصالات الأخرى، مثل: الحوادث الأمنية.

وتقول الشركة: إنها تريد إنشاء مورد مركزي لكي يسهل العثور على جميع المعلومات المتعلقة بأعمال تويتر في هذا المجال. ومع ذلك، فمن المحتمل أن تكون تأثيرات قرار تنظيم حماية البيانات في أوروبا قد حفزت جهود تويتر في هذا الاتجاه، إلى جانب قوانين البيانات الأخرى.

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ولأغراضها الخاصة، تحتاج تويتر الآن إلى اتباع نهج أكثر تنظيمًا لخصوصية بيانات المستهلك. ونتيجةً لذلك، فمن المنطقي وضع أعمال تويتر وإعلاناتها على موقع يواجهه المستهلك ويسهل تصفحه واستخدامه.

ويقسم موقع (مركز خصوصية تويتر) الجديد المعلومات بين ما يهم المستخدمين وبين ما هو مخصص للشركاء. وفي قسم الشركات، خصصت تويتر صفحة القوانين مثل: قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، وملحق معالجات البيانات. أما صفحة المستخدمين الزائرين، فهي توجه المستخدمين إلى شروط تويتر، وسياسة الخصوصية، وإعدادات الحساب، ومقدمي الخدمات، إلى جانب أشياء أخرى.

وتقول تويتر أيضًا: إنها قد تختبر تفضيلات، ومطالبات، وتفضيلات إضافية للإعلانات. الأمر الذي يُعتقد أن قد يؤثر على أعمال تويتر في هذا المجال. وتوضح شروط تويتر الجديدة أيضًا أن ترخيص الملكية الفكرية الخاص بها ينص على أن المحتوى الذي يقدمه المستخدمون قد تنسقه الشركة، أو تحوله، أو تترجمه. بالإضافة إلى ذلك، فقد عُدِّلت سياسة خصوصية تويتر لتُضاف توضيحات بشأن كيفية معالجة تويتر للبيانات، وكيفية مشاركة التغريدات مع المطورين، والتغييرات الأخرى.

وينص إعلان الشركة اليوم أيضًا على أن أعمال حماية الخصوصية والبيانات الخاصة بها ستركز على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي إصلاح الديون الفنية على تويتر – مما يعني ترقية الأنظمة القديمة لدعم استخداماتها الحالية، وبناء الخصوصية في جميع المنتجات التي تطلقها، والمساءلة.