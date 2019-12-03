أخبار عاجلة

من مصر | أهمية مبدأ التعايش أمام دعوات التكفير التي تطلقها الجماعات التكفيرية؟ د. علي جمعة يجيب​​ -
(الحكاية) يتابع مشروعات الكباري الجديدة بمصر الجديدة -
من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة) -
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي" -
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية -
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي​ -
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم -
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019 -
من مصر | محمد صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية -
من مصر | وزارة الهجرة تطلق أول حملة لـ”مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الدفاع المدني يكشف عن سبب حريق الشونة الذي راح ضحيته 13باكستانياً

Google+ Print
الدفاع المدني يكشف عن سبب حريق الشونة الذي راح ضحيته 13باكستانياً الدفاع المدني يكشف عن سبب حريق الشونة الذي راح ضحيته 13باكستانياً

جي بي سي نيوز :-   قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن النتائج النهائية التي صدرت عن اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب الحريق الذي شب في بيت من صفيح الزينكو داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة – الشونة الجنوبية والذي نتج عنه وفاة (13) شخص وإصابة (3) آخرين من الجنسية الباكستانية بينت أن سبب الحريق ناتج عن حدوث أحمال كهربائية زائدة في كامل الشبكة الكهربائية الموجودة داخل البيت مما أدى إلى حدوث تماسات كهربائية في الأسلاك الممددة عشوائياً على السقف وأعلى الجدران .

وبينت ادارة الإعلام أن اللجنة الفنية أفادت بأن بداية التماس الكهربائي كان في المطبخ الداخلي من الأعلى ومن ثم تبعه تماسات لاحقه ضمن باقي الشبكة الكهربائية مما نتج عنه احتراق السقف المكون من الخشب والكرتون والمشمعات البلاستيكية ومن ثم انهياره على الأرض وهو مشتعل فوق الأشخاص الموجودين داخل البيت الأمر الذي أدى إلى اشتعال موجودات الغرف وباقي مرافق البيت من فرشات وأغطية وسجاد وخزائن خشبية وغيرها من المواد القابلة للاشتعال .

وأشارت اللجنة الفنية أن الاشتعال كان سريعاً جداً الأمر الذي أدى إلى اختناق ووفاة الأشخاص وتفحمهم متأثرين بألسنة لهب الحريق الشديدة .

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات