وكالة : "إسرائيل" ستبدأ تصدير الغاز إلى الأردن ومصر خلال أسابيع

جي بي سي نيوز :- قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن الغاز الطيبعي سيبدأ بالتدفق من حقل "ليفياثان" في إسرائيل على البحر المتوسط، في غضون أسبوعين، تمهيدا لتصديره للأردن ومصر.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، عن شتاينتس قوله:" سيبدأ تصدير الغاز إلى مصر والأردن بعد وقت قصير".

وتقول إسرائيل، إن حقل الغاز يقع على بعد حوالي 130 كيلومترا قبالة ميناء حيفا في شمالي البلاد.

وتابع وزير الطاقة الإسرائيلي:" على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى أوروبا".

ونقلت الصحيفة عن بنيامين زومر، نائب رئيس شركة نوبل إنرجي قوله:" قبل نهاية العام سنبدأ بتزويد السوق المحلية وفي الأسابيع التالية سنبدأ بالتصدير إلى مصر والأردن".

وشركة نوبل إنرجي، التي تتخذ من ولاية تكساس الأمريكية مقرا لها، هي شريك رئيسي في استخراج الغاز من حقل "ليفياثان".

كانت إسرائيل قد وقعت مع مصر في فبراير/ شباط 2018، اتفاقا لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

وقال نتنياهو آنذاك:" أرحب بالاتفاق التاريخي على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيدر المليارات على خزينة الدولة، لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل".

كان "شتاينتس" قال في يناير/كانون الثاني الماضي، إن "تطوير حقل الغاز ليفياثان سيغير الاقتصاد الإسرائيلي لعقود قادمة، وجلب مليارات الدولارات لإيرادات الدولة ومواطنيها و- الأهم من ذلك - سيسمح لإسرائيل بالتوقف عن استخدام الفحم الملوث".