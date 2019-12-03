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(الحكاية) يتابع مشروعات الكباري الجديدة بمصر الجديدة
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:22 صباحاً
من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة)
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي"
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | محمد صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | وزارة الهجرة تطلق أول حملة لـ”مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | ظاهرة تعامد الشمس على الكرنك وقصر قارون.. فصل الشتاء يدق الأبواب
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
الإنتحار ملوش علاقة بالنجاح والفشل ولا الغني ولا الفقر ولا التدين .. اتكلموا مع أولادكم
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 05:32 مساءً
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