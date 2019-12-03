تحسن جوهري لأداء طلبة الأردن مقارنة مع دورة الدراسة 2015

جى بي سي نيوز :- تقدم الأردن في نتائج دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2018)، من خلال التحسن الواضح في متوسط أداء الطلبة الأردنيين في مباحث العلوم والرياضيات والقرائية.

وقال رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، الدكتور عبد الله عبابنة، إن نتائج الدراسة التي أعلنتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، أظهرت زيادة في متوسط علامات طلبة الأردن في مبحثي العلوم والرياضيات بمعدل 20 درجة لكل مبحث، فيما زاد متوسط أداء الطلبة في القرائية بمعدل 11 درجة مقارنة مع نتائج دورة 2015.

وأضاف الدكتور عبابنة أن الدراسة، التي شاركت فيها 79 دولة من بينها الأردن، أظهرت أن ترتيب الطلبة الأردنيين تقدم بمعدل 18 رتبة في العلوم، و7 رتب في الرياضيات و10 رتب في القرائية مقارنة بالرتب التي حققوها في دورة 2015 للدراسة، علماً بأن الدراسة تُجرى كل 3 سنوات.

كما أظهرت نتائج الدراسة تصدر الأردن قائمة الدول الست التي أظهرت تحسناً في العلوم، وجاء بالمركز الثالث بين الدول التي أحرزت تحسنا في الرياضيات، وعددها 13 دولة، أما في القرائية، فكان الأردن ينقصه درجة واحدة ليكون ضمن قائمة الدول الأربع التي أظهرت تحسناً مهماً.

ويعود هذا التحسن في أداء الطلبة الأردنيين والرتب، بحسب الدراسة، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2017 /2018، بالتعاون مع السلطات التعليمية الأخرى (القطاع الخاص، ومدارس وكالة الغوث - الاونروا، والثقافة العسكرية) بإعداد مواد تدريبية مشتقة من المهارات التي تقيسها دراسة (PISA) في مهارات القرائية والرياضيات والعلوم.

ولفت رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية إلى جهود إضافية قامت بها وزارة التربية والتعليم شملت إعداد فيديوهات توعوية للطلبة والأهالي والمعلمين، وعقد دورات مصورة مكثفة للمعلمين والمشرفين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة القراءة والحساب بالمدارس، إلى جانب تدخلات تربوية هادفة قامت بها السلطات التعليمية.

وأكد أن الأردن يتطلع بثقة إلى مزيد من التحسن الجوهري في الدورات القادمة بجهود الطلبة والمعلمين والمشرفين التربويين، وأن هذا التحسن في أداء الطلبة، لم يأت صدفة وإنما نتيجة جهد وطني منسق.

وأوضح عبابنة أن وزارة التربية والتعليم وشركاءها ستستمر بعقد البرامج الهادفة إلى التركيز على نوعية التعليم لإكساب الطلبة مهارات القرن الحادي والعشرين عبر مناهج مطورة تركز على مهارات التفكير، وبرامج تدريب نوعية وحملات توعوية تحفيزية للطلبة، خاصة وأن الدراسات الدولية لقياس نواتج تعلم الطلبة هي إحدى المؤشرات المهمة التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025 وأولويات برنامج عمل الحكومة.

وقال إنه سيتم الإعلان الرسمي والتفصيلي لنتائج الدراسة برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في التاسع عشر من الشهر الحالي.

يذكر أن دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة Program for International Student Assessment تجرى كل 3 سنوات لطلبة المدارس في سن 15 عام في مباحث العلوم والرياضيات والقرائية والمعارف والمهارات التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في الحياة، ومواكبة متطلبات العصر. وانطلقت الدورة الأولى للدراسة عام 2000، فيما بدأت المشاركة الأردنية فيها عام 2006.