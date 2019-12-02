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أمن الدولة ترفع جلسة محاكمة المتسلل " الاسرائيلي" ليوم غد

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أمن الدولة ترفع جلسة محاكمة المتسلل " الاسرائيلي" ليوم غد أمن الدولة ترفع جلسة محاكمة المتسلل " الاسرائيلي" ليوم غد

جي بي سي نيوز :-  قررت محكمة أمن الدولة في جلسة اليوم الاثنين برئاسة رئيسها العقيد القاضي العسكري الدكتور علي محمد مبيضين وعضوية القاضي الرائد صفوان الزعبي والدكتور ناصر السلامات رفع جلسة محاكمة الإسرائيلي كونستانتين كوتوف والذي تسلل إلى أراضي المملكة في 29 تشرين الأول الماضي، إلى يوم غد الثلاثاء لعدم اعتراف المتهم باحدى التهم الموجهة إليه.

وطلب رئيس المحكمة شهود إثبات في الجلسة المقررة "لعدم اعتراف الإسرائيلي بتهمة التعاطي" فيما اعترف بتهمة اجتياز الحدود مشيا على الاقدام.

وأسندت المحكمة إلى الإسرائيلي، تهم جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي "حشيش" خلافا لأحكام المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، بالإضافة لتهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة 153 مكرر من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وبينت المحكمة أن المتهم اجتاز الحد الفاصل بين الأردن قادما من إسرائيل، وتم التعامل معه حسب قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية ضمن منطقة أم سدرة، وألقي القبض عليه من قبل القوات المسلحة.

واعترف المتهم أنه وصل إلى الحدود الأردنية برفقة صديقه في مركبة خاصة وتوقفا بالقرب من الحدود الأردنية الإسرائيلية واجتاز الحدود مشيا على الأقدام لوحده.

--(بترا)

جي بي سي نيوز

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