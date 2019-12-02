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بدء امتحان الكفاءة الجامعية

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بدء امتحان الكفاءة الجامعية بدء امتحان الكفاءة الجامعية

جي بي سي نيوز: -  بدأت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بإجراء امتحان الكفاءة الجامعية للطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019 - 2020، وتستمر لغاية يوم الاحد المقبل.
وقدرت الهيئة في بيان، عدد الطلبة الذين سيتقدمون الى الامتحان بنحو 17649 طالباً وطالبة، منهم نحو 12368 طالباً وطالبة من الجامعات الحكومية و5281 طالباً وطالبة من الجامعات الخاصة.
واكدت الهيئة ان الامتحان سيقتصر هذا العام على المستويين العام الذي يشكل نسبة 40 بالمئة من اسئلة الامتحان والمستوى الدقيق الذي يشكل 60 بالمئة من اسئلة الامتحان الذي يتكون من 75 سؤالا.
واوضحت انه تم تطوير آليات امتحان الكفاءة الجامعية حيث تم صياغة فقرات الامتحان بناءً على مخرجات التعلم في كل برنامج ومجالاته المعرفية بهدف تحسين العملية التعليمية.
-- (بترا)

 

جي بي سي نيوز

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