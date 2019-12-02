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13 وفاة و 3 إصابات اثر حريق منزل في الشونة

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13 وفاة و 3 إصابات اثر حريق منزل في الشونة 13 وفاة و 3 إصابات اثر حريق منزل في الشونة

جي بي سي نيوز :-  قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت فجر اليوم مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو

يسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقةالكرامة / الشونة الجنوبية.

وأضافت إدارة الإعلام أن الحريق نتج عنة وفاة (13) شخصا اثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة (3) آخرين بحالة من الهلع والخوف ,حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق بينما عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية ,

وحالة الإصابات العامة جيدة .

هذا وقد تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق .

جي بي سي نيوز

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