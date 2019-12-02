وزيرة الداخلية اللبنانية توجه رسالة للشباب بعد فيديو "اعتقال مواطنة غاضبة بخشونة"

جي بي سي نيوز :- وجهت وزيرة الداخلية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن، رسالة إلى الشباب والشابات في ظل ما يعيشه لبنان من مظاهرات في معظم مناطقه احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وطالبت الحسن عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" الشابات والشباب بـ"مراعاة الضغط الذي تعيشه القوى الأمنية"، مؤكدة أن "كرامة عنصر الأمن من كرامة الشعب، وإذا أخطأ فالقضاء سيحاسبه".

هذا تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو استدعت تفاعلا واسعا، وهي تظهر لحظة اعتقال عناصر من الأمن اللبناني لفتاة باستخدام القوة إثر مشادة كلامية معها.

وتظهر الفيديوهات أن الفتاة الغاضبة شتمت عناصر الأمن وضربت آليتهم، قبل أن يقوم أحدهم بعرقلتها وطرحها أرضا.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية اللبنانية الحالية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد ونهب الأموال العامة.

المصدر: RT