بالفيديو : شاهد بيان الطراونة الساخن وردة فعل الرياطي

جى بي سي نيوز - : هاجم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة النائب محمد الرياطي متهما اياه بالتضليل ، بسبب ما نشره الرياطي واتهامه الطراونة بمماطلة احالة وزيرين سابقين للمحاكمة .

وعرض الطراونة وثائق تثبت بأنه حول الطلب القضائي الى اللجنة القانونية في اليوم التالي من وصوله اليه ، غير ان عطلة المجلس وانعقاد الدورة الاستثنائية حال دون مناقشة أي أمر يخرج عن جدوله ، وهو ما يناقض قول الرياطي ان الطراونة لم يحل الطلب القضائي وبأنه أهمله .

وتلا الطراونة في بداية جلسة الاحد بيانا فند فيه الرياطي ، وبعد انتهاء البيان طلب الرياطي الحديث الا ان الطراونة لم يسمح له بذلك على اعتبار ان الجلسة تشريعية وليست رقابية وفق النظام الداخلي ، الامر الذي اغضب الرياطي الذي كان معدا كما يبدو ورقة يرغب في تلاوتها امام النواب فبدأ بالصراخ وسط تدخل النواب لاسكاته .

وخلال حجب الصوت عن الرياطي سمع صوت رئيس المجلس يخاطبه بالقول إنه سيظل دائما يترفع عن الرد عليه .

وتدخل في الحديث رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات الذي اكد ما ذهب اليه الطراونة وان الذي منع نظر اللجنة بالطلب هو عدم انعقاد المجلس ، ومؤكدا بأن اللجنة ستنظر القضية خلال اليومين القادمين .

كما وطلب النائب محمد الظهراوي الحديث ، وشدد على ان للمجلس هيبة ، وإن اي نائب يخرج عن ذلك يجب احالته للجنة السلوك ، غير ان الطراونة اجابه بانه لم يرده من النواب طلب باحالة الرياطي للجنة السلوك ، لتبدأ بعدها الجلسة التشريعية .

شاهد بيان الطراونة وردة فعل الرياطي :



: المدينة نيوز - بتول دانو تيكا