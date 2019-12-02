لماذا يجب أن تعتمد على شركة محترفة عند الرغبة في إجراء ترجمة طبية؟

من المعروف أن الترجمة تعتبر وسيلة من وسائل الاتصال بين الأفراد، ورغم ذلك، فإن الترجمة في المجال الطبي، تعتمد على ترجمة القواميس التي تتعلق بالعقاقير والأدوية الجديدة، وأيضاً الترجمة الطبية لديها علاقة بأعضاء جسم الإنسان.

وبالنظر إلى أن كفاءة الترجمة الطبية لها دوراً مهماً في إنقاذ حياة المرضى، لذلك تتطلب الترجمة الطبية التدريب بشكل مستمر ودائم حول مجال الطبي والصيدلة، وهذا يكون إلى جانب التوسع في المهارات اللغوية، ومن الجدير بالذكر أن الترجمة الطبية يكون لها دوراً هاماً وكبير في حياتنا، حيث أن الترجمة الطبية من الممكن أن تكون لديها القدرة على إنقاذ حياة الإنسان، في ظل أن الترجمات السيئة قد تعرض حياة الإنسان المريض إلى الخطر.

ما هو تعريف الترجمة الطبية Medical Translation؟

تعتبر الترجمة الطبية هي عملية لنقل النصوص التي تتعلق بعالم الطب من لغة تسمى بلغة المصدر، إلى عديد من مختلف اللغات الأخرى، وفي أبرز التراجم تكون الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، حيث أن تدريس الطب في البلاد العربية يكون باللغة الإنجليزية.

ومن المفترض أن يكون المترجم الطبي صاحب الكفاءة العالية العديد من الأبحاث حول هذا المجال الذي يتعلق بحياة الإنسان، ويجب عليه أن يكون لدية قدر كافٍ من المعرفة حول أحدث المصطلحات الطبية الجديدة وهذا من خلال متابعة أحدث وأدق القواميس والأبحاث العالمية الجديدة التي تختص بمجال الترجمة الطبية، وهذا يكون بالإضافة إلى التصفح من خلال الإنترنت.

أهم المعايير المطلوبة لاختيار القاموس الطبي المناسب.

ولكي تكون جيداً في مجال الترجمة الطبية، يجب أن تكون جميع الصياغات الطبية باللغة الأصلية المطلوبة، وأيضاً يكون القاموس حديث النسخة، كما يجب تفسير المصطلحات العلمية بعبارات بسيطة.

كما يجب عليك قبل اختيارك للشركة المترجمة أن تكون الشركة محافظة على الامتثال HIPAA والمعايير القانونية المختلفة، ويجب أن تشمل الأتي :

" سجلات المرضي – علامات التغليف والتعبئة – الدراسات الدوائية – المجلات الطبية – الدراسات الدوائية - تعليمات الاستخدام – الاختبارات الطبية المستقلة – الأعراض الجانبية – براءات الاختراع – برامج توعية المريض – تقارير الخبراء ".

ويجب عليك أن تبحث عن شركة ترجمة طبية من الإنجليزية إلى العربية لديها العديد من الخبرة والمهارة لتقديم الترجمة بجودة عالية.

كما تعتبر الترجمة الطبية من أصعب مجالات الترجمة، حيث أنها تشمل العديد من المصطلحات الطبية العالمية التي تكون عالية التخصص وشديدة التعقيد، فلا يستطيع أي مترجم عام القيام بالترجمة الطبية حتى وإن كان محترفاً في مجال الترجمة أن يدرك ما المقصود من مصطلحات هذا النوع من الترجمة، فعلى سبيل المثال مصلح " " pyropoikilocytosis هذا المصطلح يصعب على أفضل المترجمين تفسيره، فهذا المصلح يتكون من مجموعة جذور طبية مختلفة لا يستطيع ترجمتها بسهولة غير المترجم الطبي، وأيضاً مصطلح " Abortion " فها المصطلح حرفياً يعني (عملية طرد الجنين من الرحم) وهو ترجمته الطبية السليمة تعني (الإجهاض) .

واجبات المترجم الطبي نحو ما يقوم بترجمته

يجب على المترجم الطبي مراعاة الدقة في ترجمة المصطلحات الطبية، وأن يكون لدية مهارة النقل من اللغة الأصلية إلى المترجم إليها، كما يجب علية أيضاً أن يراعي ترتيب وتنظيم العبارات لكي يستطيع الطبيب فهمها بشكل مباشر.



