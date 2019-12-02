الأردن : حبست " حماها " بسبب افعال غير اخلاقية .. فانتقم ابنه بقتل شقيقه

جى بي سي نيوز :- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما باعدام شاب شنقا حتى الموت بعد ان اقدم على قتل شقيقه باطلاق النار عليه في الشارع العام بالزرقاء .

وفي التفاصيل : وقعت مشاكل اسرية في العائلة بعد ان قدمت زوج شقيق المتهم وشقيقتها شكوى ضد حماها " والد المتهم " ، بسبب افعال غير اخلاقية واعتداءات جنسية وتم حبس الوالد 8 سنوات .

واضافة للتفاصيل : فان المتهم وانتقاما من زوجة شقيقه بعد ان حبست والده قام باطلاق النار على زوجها " شقيقه " في الشارع العام بمحافظة الزرقاء حتى توفي .

وبدأت التحقيقات ، حيث حكم على الشاب بالاعدام شنقا حتى الموت بعد ان رفضت الدته التنازل عن حقها الشخصي .