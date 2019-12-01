الأمن اللبناني يصدر توضيحا بعد انتشار فيديو "اعتقال مواطنة غاضبة بخشونة"

جي بي سي نيوز :- تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو استدعت تفاعلا واسعا، وهي تظهر لحظة اعتقال عناصر من الأمن اللبناني لفتاة باستخدام القوة إثر مشادة كلامية معها.

وتظهر الفيديوهات أن الفتاة الغاضبة شتمت عناصر الأمن وضربت آليتهم، قبل أن يقوم أحدهم بعرقلتها وطرحها أرضا.

وانتقد كثير من النشطاء سلوك عناصر الأمن، وقال أحدهم إن الفتاة المحتجزة المدعوة، دانا حمود، "تُسجن لأنها رفضت الاعتداء عليها، والمعتدي صاحب السلطة لا أحد يعاقبه".

ونشر نشطاء فيديو آخر لمظاهرة ليلية نظمت في قرية تعلبايا طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح الفتاة.

من جانبها، أصدرت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي بلاغا أعلنت فيه أن الحادث وقع أمس الجمعة في إحدى محطات تعبئة الوقود في محلة الحمرا، حيث حصل "إشكال" بين الفتاة ودورية طوارئ من وحدة شرطة بيروت.

وتابع البلاغ أن الفتاة الغاضبة أطلقت شتائم وأعاقت مغادرة الدورية عبر الوقوف أمامها والتهجم على الآلية، ما أدى إلى تدخل ملازم أول لفض الإشكال وتهدئة الفتاة، ولكنها "أقدمت على الاعتداء عليه عند محاولة إبعادها من أمام الآلية والضرب عليها".

وتابع البلاغ أن توقيف الفتاة جاء بناء على إشارة القضاء المختص، مشددا على أنه "من غير المسموح الاعتداء بهذه الطريقة على ضباط قوى الأمن الداخلي وعناصرها والتعرض لآلياتهم، وأن كل مواطن يعلم مدى الجهود والتضحيات التي يقوم بها رجال قوى الأمن، ولاسيما في هذه المرحلة في تثبيت الأمن والحفاظ على الاستقرار".





المصدر: RT + الوكالة الوطنية للإعلام