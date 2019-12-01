ايام اردنية في تونس واخرى تونسية بعمان العام المقبل

جى بي سي نيوز :-وضع مجلس الاعمال الاردني –التونسي المشترك بين جمعية رجال الاعمال الاردنيين وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) خطة عمل لتنفيذها العام المقبل لدفع علاقات البلدين التجارية والاستثمارية لمستويات اعلى.

وقرر المجلس خلال اجتماع عقده مساء امس عقد أيام تونسية في عمان خلال شهر نيسان المقبل بمشاركة من الصناعات التقليدية التونسية متضمناً برنامجاً ثقافياً واجتماعياً خلال تلك الفترة، وتكثيف الزيارات المتبادلة وتنظيم زيارة للاطلاع على الفرص الاستثمارية بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

بالمقابل، سيتم عقد أيام أردنية في العاصمة تونس خلال شهر تشرين الثاني من العام المقبل ستكون متخصصة بالمنتجات والصناعات الأردنية والترويج لها لتوسيع قاعدة انتشارها بالسوق التونسية.

ورحب المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ورئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) طارق الشريف باتفاقية التوأمة بين العقبة والحمامات التونسية وأثرها على تنشيط السياحة في البلدين ، وفق بترا .

وأكد الطباع ضرورة استفادة رجال الأعمال في البلدين الشقيقين من الفرص التنافسية التي يتمتع بها كل من الأردن وتونس من حيث الاتفاقيات التي تربط البلدين بالتكتلات الاقتصادية العالمية، وتكامل الصناعات الوطنية ضمن اتفاقية التبادل التجاري الحر( أغادير).

وشدد على ضرورة زيادة عدد خطوط الطيران بين عمان وتونس لما يتمتع به البلدان من مناطق سياحية جاذبة، لافتا الى ان البيئة والاتفاقيات الموقعة بينهما أصحبت مواتية لزيادة الاستثمارات المشتركة بشكل كبير والاستفادة من خبرات اصحاب الأعمال بهذا الخصوص.

واوضح الشريف بأنه أصبح على عاتق الجمعية والكونفدرالية مسؤولية مشتركة كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري وتعميق أواصر الترابط الثقافي والاجتماعي بين الشعبين الشقيقين في ظل توفر الدعم السياسي من قيادتي البلدين.