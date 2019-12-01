أخبار عاجلة

سد النهضة الإثيوبي أزمة تراوح مكانها -
موسكو سنتابع مشروعاتنا رغم العقوبات -
مساء dmc - انفلونزا الخنازير.. كيف يمكن التعامل معها؟ -
دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية -
توتر أمني في محافظة ذي قار العراقية -
أنقرة تصدق مذكرة التفاهم مع طرابلس -
هنا يستضيف الإعلامي تامر أمين الذي يدلي بتصريحات نارية لأول مرة مع الإعلامية علا شوشة! -
مساء dmc - بعد يومين من وصول رحلة بريطانية.. شرم الشيخ تستقبل فوج سياحي فرنسي بعد توقف سنوات -
الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر -
إيهاب جلال يوضح متى يرحل عن النادي المصري وحقيقة مفاوضات بيراميدز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

صورة : معلم يعتدي بالضرب على طالب بعمان

Google+ Print
صورة : معلم يعتدي بالضرب على طالب بعمان صورة : معلم يعتدي بالضرب على طالب بعمان

جي بي سي نيوز : شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات تعرض طالب للضرب من قبل أحد المعلمين داخل غرفة صفية وفق ما ظهر في تداولته اليوم الاحد وسائل التواصل الاجتماعي.
واكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد، موقف الوزارة الرافض للعنف بكل اشكاله داخل المدارس، مبينا في هذا الإطار أن الوزارة حريصة على سلامة العملية التعليمية وصون هيبة وكرامة المعلم وحق الطالب في الحصول على التعليم المناسب.
وقال الجلاد، إن ما نشر وإن صح داخل إحدى مدارس الوزارة لا يتعدى كونه حالة فردية، سيتم التحقق منها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، داعيا الزملاء المعلمين لاعتماد الأساليب التربوية والإرشادية في التعامل مع الطلبة وعدم استخدام الضرب كأداة لتعديل سلوك الطلبة وتطبيق تعليمات الانضباط المدرسي بهذا الخصوص.

وتعتذر المدينة نيوز عن نشر مقطع الفيديو احتراما لكرامة الطالب 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الدكتور حسام موافي بلاغ ل وزيرة الصحة هل يعقل ان شعب كامل عنده نقص ف الفيتامين (شوف الفيديو ل اخره)

الدكتور حسام موافي بلاغ ل وزيرة الصحة هل يعقل ان شعب كامل عنده نقص ف الفيتامين (شوف الفيديو ل اخره)

لو متعرفش حاجة عن فيتامين (ب 12) يبقي لازم تسمع الفيديو ده "باب الخلق"

لو متعرفش حاجة عن فيتامين (ب 12) يبقي لازم تسمع الفيديو ده "باب الخلق"

بالفيديو : ولي العهد يزور بيت عزاء الدكتور موسى الكيلاني

بالفيديو : ولي العهد يزور بيت عزاء الدكتور موسى الكيلاني

بالفيديو : الملك عبداللة يفاجئ احد الوزراء خلال محاضرة

بالفيديو : الملك عبداللة يفاجئ احد الوزراء خلال محاضرة