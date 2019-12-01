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بالفيديو- إشكال بين شابة وعنصر من قوى الأمن في لبنان

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بالفيديو- إشكال بين شابة وعنصر من قوى الأمن في لبنان بالفيديو- إشكال بين شابة وعنصر من قوى الأمن في لبنان

جي بي سي نيوز :- وقع إشكال بين عنصر من قوى الأمن الداخلي وشابّة كانت تنتظر دورها لتعبئة الوقود من محطّة إلى جانب مصرف لبنان في الحمراء.

وتبيّن أن الشابة هي دانا حمود وقد نُقلت الى ثكنة الحلو للتحقيق معها بتهمة مواجهة قوى الأمن بالشدة بعد توقيفها لبعض الوقت في فصيلة ميناء الحصن.

وتجمّع عدد من المحتجين أمام ثكنة الحلو للمطالبة بالافراج عن الشابة دانا حمود وتمنى أحد المحامين إجراء التحقيق معها والافراج عنها معتبرا أن الموضوع لا يستحق كل هذه الاجراءات.

وإذ أعرب عن خشية من إحالة الشابة الى المحكمة العسكرية، أكّد متابعة القضية حتى النهاية.

وحضر وفد مؤلف من خمسة محامين من الحراك المدني والنائبة بولا يعقوبيان الى ثكنة الحلو لمتابعة ملف الناشطة دانا حمود التي تمّ توقيفها في محلة الحمرا على خلفية حادث فردي.

وقد جرت مخابرة القضاء المختص، الذي اوعز بفتح التحقيق مع الناشطة في الوقت الذي تعتصم مجموعة من أصدقائها ومعارفها أمام ثكنة الحلو بانتظار الإفراج عنها.

والفيديو أدناه يوثق لحظة الاشكال الذي أدى الى توقيف الشابة.

جي بي سي نيوز

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