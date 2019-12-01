بالفيديو : هكذا اتهم "الطفيلي" حزب الله و أمل بالفساد وتغطيته

جي بي سي نيوز :- قال الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، صبحي الطفيلي، إن حزب الله اليوم هو "جزء من آلة الفساد الموجودة بلبنان، ولعب دور الحارس لوكر الفساد، وهو القادر الوحيد بلبنان اليوم على كبح الفساد لكنه لا يفعل".

وطالب الطفيلي في لقاء تلفزيوني على شاشة "أم تي في " اللبنانية، بإزاحة الثنائي الشيعي "أمل وحزب الله" من النظام السياسي اللبناني.

وقال إن اللبنانيين تأخروا كثيرا في خروجهم وثورتهم، وكان حريّا بهم الخروج منذ العام 1997 حين أعلن الطفيلي العصيان المدني ضد الفساد والفاسدين، والذي على إثره تم فصله من حزب الله نهائيا.

ولفت الطفيلي إلى أن حزب الله اليوم يتحدث كثيرا عن محاربة الفساد، لكنه لا يمارسه ولا يفعله، محملا قيادة الحزب أكثر من غيرها المسؤولية عن الفساد المستشري في البلاد بالنظر لكونها القادرة الوحيدة على منعه والحد منه.

وهاجم الطفيلي حركة أمل، مؤكدا أنها جزء من آلة الفساد، متهما قيادات فيها بالسطو على المال العام .

عربي 21