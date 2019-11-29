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إيهاب جلال يوضح متى يرحل عن النادي المصري وحقيقة مفاوضات بيراميدز
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السبت 21 ديسمبر 2019 10:31 مساءً
ما سر الحرب الأمريكية على الغاز الروسي؟
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السبت 21 ديسمبر 2019 10:24 مساءً
الدكتور حسام موافي بلاغ ل وزيرة الصحة هل يعقل ان شعب كامل عنده نقص ف الفيتامين (شوف الفيديو ل اخره)
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السبت 21 ديسمبر 2019 10:22 مساءً
لقاء خاص مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لبيراميدز عقب التعادل مع المصري
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السبت 21 ديسمبر 2019 10:03 مساءً
عبد الظاهر السقا: الاستعجال أفقد بيراميدز السيطرة على الملعب أمام المصري
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السبت 21 ديسمبر 2019 10:03 مساءً
تصريحات إيهاب جلال مدرب المصري عقب التعادل مع بيراميدز بالدوري
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السبت 21 ديسمبر 2019 10:03 مساءً
عمرو الدسوقي: المصري استحق التعادل أمام بيراميدز والنقطة هامة للغاية
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السبت 21 ديسمبر 2019 10:03 مساءً
احتدام حرائق أستراليا
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السبت 21 ديسمبر 2019 09:56 مساءً
باب الخلق | اسئلة الجمهور | الفقرة الكاملة مع الدكتور حسام موافي
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السبت 21 ديسمبر 2019 09:54 مساءً
Washwasha Festival 2019 | حفل توزيع جوائز الأفضل 2019 وشوشة (كاملة)
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السبت 21 ديسمبر 2019 09:54 مساءً
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الفنان علاء مرسي يتحدث عن علاقته بالنجم أحمد السقا ورد فعل محمد هنيدي بعد تصريحاته
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الجمعة 29 نوفمبر 2019 08:28 مساءً
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