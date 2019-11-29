ماكرون عن "نبع السلام": تهدد عمل التحالف الدولي ضد داعش

جي بي سي نيوز :- طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، "قمة الناتو" المرتقبة، بمناقشة التدخل التركي في سوريا، واصفا إياه بـ"المهدد لعمليات التحالف الدولية ضد تنظيم الدولة".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، عقد في باريس، اليوم الخميس، تطرق ماكرون إلى موضوع التضامن بين الدول الأعضاء في الحلف، قائلا: "أن يعلن طرف تمسكه بالدفاع الجماعي ليس كافيا، فالمطلوب هو أفعال وقرارات وليس أقوال".

وأضاف، أن "التدخل العسكري الذي قامت به تركيا في شمال شرق سوريا قبل أسابيع طرح أسئلة جدية تتطلب الإجابة".

وأشار إلى أنه يتفهم المخاوف الأمنية لتركيا، "لكن لا يجوز أن تقول: نحن حلفاء، وتطلب تضامنا معك من جهة، ثم تضع حلفاءك أمام الأمر الواقع".

وقال إن التدخل العسكري التركي في سوريا، يعرض للخطر العمل المشترك للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة,وفق عربي 21.

وحول منظومة "أس400" الروسية التي اشترتها أنقرة، طالب ماكرون "قمة الناتو"، بمناقشة تلك المنظومة ومدى مطابقتها للأسلحة التي يستخدمها الناتو.