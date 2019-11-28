شركة كندية تصنع أحذية بالطباعة الثلاثية الأبعاد لتناسب قدمك تمامًا

تهدف شركة ناشئة كندية إلى إنشاء عالم جديد من التسوق للأحذية تُخصص فيه الأحذية والنعال الداخلية بحسب حجم أقدام المستهلكين بالضبط، وذلك بفضل تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد التي تطبع الحذاء ليكون مناسبًا تمامًا.

وأطلقت شركة (كاسكا) Casca – التي تتخذ من مدينة فانكوفر مقرًا لها – أول منفذ بيع بالتجزئة في المدينة الكندية. وهي توفر فيه الأحذية التي تُصنع بعد أخذ المقاييس الثلاثية الأبعاد لقدم الزبون، ويمكن إنتاج النموذج الخاص بالقدم عن طريق تطبيق على نظامي أندرويد، أو آي أو إس يمسح قدم المستخدمين ويعين نحو 20,000 نقطة بيانات ضرورية لطباعة النعال.

ووفقًا للشركة، فإن النعال تصنعها وتبيعها هي بنفسها، وهي مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% وغير سامة، إذ إنها تعتمد على مواد قائمة على البولي يوريثين.

وقالت (كاسكا) لموقع ZDNet: إنها في الوقت الراهن لا تطبع بالتقنية الثلاثية الأبعاد إلا النعال، فهي لا تزال في “مرحلة هجينة”، حيث إن صناعة الحذاء بالكامل خليطة بين الصناعة التقليدية والطباعة الثلاثية الأبعاد. أما الهدف النهائي للشركة فهو زيادة منافذ البيع بالتجزئة التابعة لها ومتاجر متعددة مجهزة بالطابعات الثلاثية الأبعاد التي يمكن أن تصنع النعال والأحذية الخاصة بالزبون على الفور.

وعلق (برادن باركر) – أحد مؤسسي كاسكا – قائلًا: “أعتقد أنه لصناعة أحذية كاملة بهذا الحجم، سيكون هناك الكثير من التحديات. لكننا نعتقد أنه في غضون عشر سنوات سنكون قادرين على الوصول إلى النقطة التي يمكنك من خلالها رؤية حذاءك بالكامل يصنع أمام عينيك”.

وفي الوقت الحالي، يستغرق الأمر طباعة أربع ساعات من النعال المخصصة، لكن الشركة تقول إنها تعمل جاهدة لتحسين العملية وجعلها أسرع. أما سعر زوج من النعال حاليًا فهو نحو 80 دولارًا، أما سعر الأحذية كاملةً فهو يبدأ من 178 دولارًا لزوج من الأحذية الرياضية مع نسيج متشابك للتنفس.