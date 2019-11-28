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مطور يعيد إحياء جهاز iPod Classic بتطبيق

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مطور يعيد إحياء جهاز iPod Classic بتطبيق مطور يعيد إحياء جهاز iPod Classic بتطبيق

يعمل أحد مطوري نظام التشغيل (آي أو إس) iOS على بناء تطبيق لهواتف آيفون سوف يحول الهاتف الذكي إلى جهاز (آيبود كلاسيك) iPod Classic مع عجلته التي يحن إليها مستخدمو الجهاز.

وقال المطور (إلفين هو) – وهو طالب يدرس التصميم في كلية ( يونيون) بمدينة نيويورك الأمريكية: إنه يعمل على المشروع منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر، وقد شارك أمس نظرة أولية على التطبيق على موقع تويتر.

وبالنظر إلى التطبيق بوضعه الحالي، يمكن القول بأنه يحول هاتف آيفون إلى جهاز (آيبود كلاسيك) بوضع ملء الشاشة مع عجلة تدوير وردود لمسية وصوت نقر يحاكي الجهاز الأصلي.

وبعد الإعلان عن التطبيق على تويتر، حاز الكثير من الاهتمام، حتى أن (طوني فاضل) – الذي ابتكر جهاز آيبود – وصفه بأنه “عودة لطيفة”. وقد طور (هو) التطبيق لأنه كان يعمل على ورقة عن تطوير جهاز آيبود في الكلية.

وقال (هو) في رسالة إلكتروني لموقع The Verge: “لطالما كنت من المعجبين بمنتجات آبل منذ طفولتي”. وأضاف: “قبل أن تتمكن عائلتي من شراء أحدها، كنت أرسم واجهة هاتف على أغطية صناديق Ferrero Rocher. إن منتجاتهم (من بين منتجات أخرى، مثل ويندوز فيستا وZune HD) أثرت بقوة على قراري في اتخاذ التصميم مهنة لي”.

وقال (هو): “أنا أعمل في هذا المشروع منذ تشرين الأول/أكتوبر، ومدى إمكانية إصداره من عدمه يعتمد على موافقة آبل عليه”. وأضاف: “أعتقد أن لديهم أسباب مشروعة لعدم (الموافقة) بسبب براءات الاختراع وأسباب أخرى”.

يُذكر أن تطبيق T يحتوي أيضًا ميزة (تدفق الغطاء) Cover Flow القديمة، وهي واجهة رسوميات ثلاثية الأبعاد تسمح للمستخدمين بالتمرير والتنقل خلال الألبوم والأغاني لاختيار الأغنية المطلوبة.

وفي حال منعت آبل إطلاق هذا التطبيق، فإن (هو) يعتزم جعله مشروعًا مفتوح المصدر، وذلك بعد الاستجابة التي حظي بها. هذا؛ وما يزال التطبيق قيد التطوير، ويتوقع المطور إنهاء العمل عليه في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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