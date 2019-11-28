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وفاة طفلة حرقا في الرمثا

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وفاة طفلة حرقا في الرمثا وفاة طفلة حرقا في الرمثا

جي بي سي نيوز :-  صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد تعاملت صباح اليوم الخميس مع حريق شب داخل منزل في الطابق الثالث بإحدى العمارات السكنية بمنطقة الرمثا.

 


وأضافت إدارة الإعلام انه نتج عن الحريق وفاة طفلة تبلغ من العمر سنتين وإصابة شقيقها يبلغ من العمر 3 أشهر بإصابات بالغة اثر استنشاقهما للغازات المنبعثة عن الحريق , حيث عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفل المصاب ونقله وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الرمثا الحكومي.

جي بي سي نيوز

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