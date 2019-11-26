الأردن يتقدم في مؤشر الرخاء 2019

جي بي سي نيوز :- احتل الأردن المركز 90 في مؤشر الرخاء الخاص بـ معهد ليغاتوم الدولي في لندن لعام 2019، من بين 167 دولة، مسجلاً تقدماً بمركز واحد عن العام الماضي، حيث احتل المركز 91 في 2018.

وبقي الأردن في المرتبة 86 عالميا في "المجموع العام" للمؤشر كما في العام الماضي، رغم تراجعه 22 مركزاً منذ انطلاق المؤشر في 2006، بحسب المعهد.

المعهد كان قد عزا هذا التراجع نتيجة انخفاض نقاط سجلها الأردن في بعض المؤشرات، مثل الجودة الاقتصادية والتعليم التي يعتمدها المعهد في التقييم، رغم تقدمه في ترتيب الدول لمركز واحد.

ويعتمد المعهد في تقييمه على عدة معايير وهي، الجودة الاقتصادية، بيئة الأعمال، الحوكمة، الحرية الشخصية، رأس المال الاجتماعي، السلامة والأمن، التعليم، الصحة، والبيئة الطبيعية، باستخدام بيانات 167 بلدًا على مدار 12 عامًا، حيث يتابع المعهد "الخطوات التي تقوم بها البلدان نحو الرخاء أو الابتعاد عنه".

وبحسب المؤشر، احتل الأردن المركز 90 في مجال السلامة والأمن، وفي مؤشر الصحة احتل المركز 80 مسجلاً تراجعا بواقع 14 مركزاً عن عام 2018 حيث احتل حينها المركز 66، لكنه سجل درجة منخفضة في مؤشر الحرية الشخصية حيث احتل المركز 121، بالرغم من تقدمه في هذا المؤشر بواقع مركز واحد العام الماضي.

وفي مجال الجودة الاقتصادية، احتل الأردن المركز 126 مسجلاً تراجعاً بـ 14 مركزاً عن عام 2018، وفي بيئة الأعمال تقدم إلى المركز 58 بعد أن كان في المركز 110 في العام الماضي، وفي مجال الحوكمة احتل المركز 74 مسجلاً تقدماً بواقع مركزين.

وفي التعليم، احتل الأردن المركز 96 مسجلاً تراجعاً لـ 10 مراكز عن 2018، فيما تقدم مركز الأردن في مؤشر رأس المال الاجتماعي حيث احتل المركز 107، بينما تراجع في مؤشر البيئة الطبيعية حيث احتل المركز 151، بعدما احتل المركز 69 في 2018.

وفي مؤشر الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية 66، وفي المركز 59 في مؤشر ظروف الأعمال والشركات، بينما حل في المركز 61 في مؤشر الظروف المعيشية.