فيديو وصور : اعتصام امام النواب يطالب بوقف حبس

جى بي سي نيوز - : نفذ عدد من المواطنين والنشطاء اعتصاما امام النواب الاحد ، مطالبي بالغاء حبس المدين .

واعتبر هؤلاء بأن حبس المدين قرار خاطئ لأنه يحرم المحكومين والموقوفين من العمل وسداد ديونهم ، بالاضافة الى حرمان اطفالهم وعائلاتهم منهم بغض النظر عن حجم الدين صغر ام كبر ، مما اوقع غبنا وظلما على المئات من الاردنيين الذين عجزوا عن السداد لاسباب موضوعية وكان يفترض مراعاتهم وفق ما يقول المعتصمون ، مشددين على ضمان حق الدائن ولكن ليس عن طريق الحبس .

وكان هؤلاء يهتفون مطالبين بايصال مناشدتهم لرأس الدولة رافعهين صور جلالته .

وخلال الاعتصام تحدث عدد من النواب اليهم لتهدئتهم والتأكيد على ان مجلس النواب معهم وليس ضدهم .

شاهد اعتصام وقف حبس المدين امام النواب :





صور :

المدينة نيوز - بتول دانو تيكا