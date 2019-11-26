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فيديو وصور : اعتصام امام النواب يطالب بوقف حبس

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جى بي سي نيوز - : نفذ عدد من المواطنين والنشطاء اعتصاما امام النواب الاحد ، مطالبي بالغاء حبس المدين .

واعتبر هؤلاء بأن  حبس المدين قرار خاطئ لأنه يحرم المحكومين والموقوفين من العمل وسداد ديونهم ، بالاضافة الى حرمان اطفالهم وعائلاتهم منهم بغض النظر عن حجم الدين صغر ام كبر ، مما اوقع غبنا وظلما على المئات من الاردنيين الذين عجزوا عن السداد لاسباب موضوعية وكان يفترض مراعاتهم وفق ما يقول المعتصمون ، مشددين على ضمان حق الدائن  ولكن ليس عن طريق الحبس .

 وكان هؤلاء يهتفون مطالبين بايصال مناشدتهم لرأس الدولة رافعهين صور جلالته .

وخلال الاعتصام  تحدث عدد من النواب اليهم لتهدئتهم والتأكيد على ان مجلس النواب معهم وليس ضدهم .

 شاهد اعتصام وقف حبس المدين امام النواب :


 صور : 

 المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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