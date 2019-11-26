OPPO تستعرض قدرات التصوير الفائقة في هواتف Reno2 عبر “رحلة العجائب”

تسعى OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، إلى إلهام جيل الشباب لاستكشاف العالم من حولهم، عبر سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Reno2. ولاستعراض القدرات المتميزة التي تتمتع بها هذه الهواتف المتطورة، نظمت العلامة مؤخراً “رحلة العجائب” التي اصطحبت فيها عددًا من مشاهير التواصل الاجتماعي من أنحاء المنطقة لاستكشاف المعالم الطبيعية الخلابة لمنطقة حتا وجبال الحجر في دولة الإمارات العربية المتحدة بأساليب جديدة وممتعة.

واستضافت الرحلة عددًا من أبرز مشاهير التواصل الاجتماعي في المنطقة، منهم الممثلة المصرية هنا الزاهد؛ وعارض الأزياء والممثل والمصور العراقي الإماراتي عمر بركان الغلا، وجمانة خان وأجمل خان من مشاهير “تيك توك”.

ولكل رحلة لحظاتها الرائعة التي تبقى راسخة في أذهان الجميع وتستحق بالفعل التقاط أجمل الصور ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء، وهنا يأتي دور سلسلة OPPO Reno2 بمزاياها المذهلة وخصائص كاميراتها الرباعية، مثل نمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق؛ ونمط التصوير الفائق في الظلام؛ والتقريب الهجين حتى خمس مرات، والتي تضفي مزيدًا من التميز على هذه الذكريات من خلال التقاطها بأسلوب مبتكر.

وفي هذا السياق، قال إيثان شيويه، رئيس OPPO الشرق الأوسط: “نهدف من خلال سلسلة هواتف Reno2 إلى إطلاق الطاقات الإبداعية بأساليب جديدة بفضل التقنيات المتطورة التي تتيح للمستخدمين استكشاف عالمهم من منظور جديد بالكامل. وتعتبر إمكانات التصوير محور تركيز رئيسي لسلسلة هواتف Reno2 المزودة بمزايا متطورة تتيح التقاط صور فائقة الجمال والدقة لتوفر آفاقًا مفتوحة حدودها الخيال”.

وشكلت “رحلة العجائب” فرصة لاختبار تقنيات سلسلة هواتف OPPO Reno2، حيث تسنى للمشاهير تجربة نمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق خلال جولة على متن سيارات Jeep على الطرق الوعرة والألعاب الرياضية في الهواء الطلق، بينما أتاح لهم نمط التصوير الفائق في الظلام إمكانية التقاط صور مذهلة خلال أمسية للتصوير والاستمتاع بمشاهدة النجوم المتلألئة، واختبروا التقريب الهجين حتى خمس مرات للحصول على مشاهد مذهلة.