أخبار عاجلة

باب الخلق | محمود سعد يرد علي كل الاراء الخاصة بحلقة الامس و يدعو الناس مجددا لزيارة مطعم الظلام -
بتوقيت مصر : لقاء مع رشا راغب المدير التنفيذي لأكاديمية تأهيل وتدريب الشباب من منتدى شباب العالم -
اليوم - وزارة الصحة تتابع استعدادات محافظة جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل -
اليوم - مجلس الوزراء: الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار بالأسواق الناشئة -
الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

مايكروسوفت تحول Outlook.com إلى تطبيق ويب تقدمي

Google+ Print

حولت شركة مايكروسوفت موقع Outlook.com الخاص بخدمة البريد الإلكتروني التابعة لها (آوتلوك)، و Outlook for the Web إلى (تطبيقات ويب تقدمية) Progressive Web Apps، وذلك بهدف تسهيل الوصول إليها.

ومن خلال هذه الخطوة، يمكن لأي مستخدم من مستخدمي (آوتلوك) تثبيت تطبيق الويب التقدمي الخاص بها على أي منصة تدعم هذا النوع من التطبيقات، بما في ذلك: ويندوز، وماك أو إس، وكروم أو إس. ويمكن أن يكون تطبيق PWA بديلًا أفضل من تطبيق سطح المكتب الخاص بخدمات البريد الإلكتروني التابعة لمايكروسوفت، والتي تأتي مثبتةً مسبقًا على نظام ويندوز 10.

ومع أنها لا تزال مجرد مواقع ويب، إلا أن تطبيقات الويب التقدمية تمتاز بعدد من المزايا، بما في ذلك سهولة التخزين المؤقت للبيانات، والإشعارات، وإمكانية العمل في الخلفية على نحو يجعلها تبدو وكأنها تطبيق تقليدي.

يُشار إلى أن مايكروسوفت أخذت تتبنى ببطء تحويل تطبيقات ويندوز إلى تطبيقات ويب تقدمية منذ العام الماضي، ويعد (آوتلوك) علامة على أن الشركة قد تطلق تطبيقات مماثلة لمنتجاتها المكتبية، بما في ذلك: أوفيس وورد، أوفيس إكسل.

ويمكن لمستخدمي المتصفحات القائمة على مشروع (كروميوم) Chromium التابع لجوجل، تنزيل وتثبيت تطبيق (آوتلوك) الجديد اعتبارًا من الآن، وسوف يُتعامل معه وكأنه تطبيق أصلي لنظامي ويندوز، أو ماك أو إس.

يُشار أيضًا إلى أن مايكروسوفت تختبر جلب تطبيقات جوجل، بما في ذلك: تطبيق البريد الإلكتروني (جيميل)، والتخزين السحابي (جوجل درايف)، والتقويم إلى خدمة البريد الإلكتروني Outlook.com.

مايكروسوفت تحول Outlook.com إلى تطبيق ويب تقدمي

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة