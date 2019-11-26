مايكروسوفت تحول Outlook.com إلى تطبيق ويب تقدمي

حولت شركة مايكروسوفت موقع Outlook.com الخاص بخدمة البريد الإلكتروني التابعة لها (آوتلوك)، و Outlook for the Web إلى (تطبيقات ويب تقدمية) Progressive Web Apps، وذلك بهدف تسهيل الوصول إليها.

ومن خلال هذه الخطوة، يمكن لأي مستخدم من مستخدمي (آوتلوك) تثبيت تطبيق الويب التقدمي الخاص بها على أي منصة تدعم هذا النوع من التطبيقات، بما في ذلك: ويندوز، وماك أو إس، وكروم أو إس. ويمكن أن يكون تطبيق PWA بديلًا أفضل من تطبيق سطح المكتب الخاص بخدمات البريد الإلكتروني التابعة لمايكروسوفت، والتي تأتي مثبتةً مسبقًا على نظام ويندوز 10.

ومع أنها لا تزال مجرد مواقع ويب، إلا أن تطبيقات الويب التقدمية تمتاز بعدد من المزايا، بما في ذلك سهولة التخزين المؤقت للبيانات، والإشعارات، وإمكانية العمل في الخلفية على نحو يجعلها تبدو وكأنها تطبيق تقليدي.

يُشار إلى أن مايكروسوفت أخذت تتبنى ببطء تحويل تطبيقات ويندوز إلى تطبيقات ويب تقدمية منذ العام الماضي، ويعد (آوتلوك) علامة على أن الشركة قد تطلق تطبيقات مماثلة لمنتجاتها المكتبية، بما في ذلك: أوفيس وورد، أوفيس إكسل.

ويمكن لمستخدمي المتصفحات القائمة على مشروع (كروميوم) Chromium التابع لجوجل، تنزيل وتثبيت تطبيق (آوتلوك) الجديد اعتبارًا من الآن، وسوف يُتعامل معه وكأنه تطبيق أصلي لنظامي ويندوز، أو ماك أو إس.

يُشار أيضًا إلى أن مايكروسوفت تختبر جلب تطبيقات جوجل، بما في ذلك: تطبيق البريد الإلكتروني (جيميل)، والتخزين السحابي (جوجل درايف)، والتقويم إلى خدمة البريد الإلكتروني Outlook.com.