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تيسلا وفورد تعلنان عن تحدٍ لشد الحبل بين Cybertruck و Ford F-150

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تيسلا وفورد تعلنان عن تحدٍ لشد الحبل بين Cybertruck و Ford F-150 تيسلا وفورد تعلنان عن تحدٍ لشد الحبل بين Cybertruck و Ford F-150

قبلت شركة صناعة السيارات الأمريكية (فورد) Ford بالتحدي الذي عرضه عليها (إيلون ماسك) – الرئيس التنفيذي لشركة (تيسلا) Tesla – بين شاحنته الصغيرة ذات التصميم المستقبلي (سايبر ترك) Cybertruck ونظيرتها (فورد إف-150) Ford F-150.

وكان ماسك قد عرض على فورد تحدٍ تتنافس فيه شاحنتا (سايبر ترك)، و(فورد إف-150) في لعبة شد الحبل، ويُتوقع أن يجري التحدي مطلع الأسبوع المقبل.

وخلال الحدث الترويجي في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي، والذي تحول إلى ظهور محرج إلى حد ما لأول شاحنة صغيرة كهربائية للشركة، عرض ماسك شريط ترويجيًا للسيارة تشارك في معركة شد الحبل مع سيارة (فورد إف-150). ومع ذلك، جادل منتقدو العرض منذئذ بأن الاختبار كان غير مواتٍ لفورد.

وأرسل (سانديب مادرا) – نائب رئيس شركة (فورد إكس) – رسالة عبر تويتر إلى ماسك يوم الاثنين حث فيها الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا على إرسال شاحنة (سايبر ترك) لإجراء اختبار شد الحبل. وفي تغريدة ترد مباشرة على نائب رئيس (فورد إكس)، أجاب ماسك: “أحضرها”. ووافق ماسك على أن يكون التحدي الأسبوع المقبل وسوف يكون متاحًا للمشاهدة.

وكانت أسهم شركة تيسلا ارتفعت يوم أمس الاثنين بنسبة 4% بعد أن نشر ماسك تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر توضح أن الشركة قد تلقت 200 ألف طلب لشراء شاحنتها الصغيرة (سايبر ترك)، وذلك في غضون ثلاثة أيام من إطلاقها.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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