صفقة اليوم.. احترف مجال تطوير العمليات DevOps مع خصم 96%

الحزمة التدريبية لتطوير العمليات The DevOps Master Class Lifetime Bundle.

عدد الدورات: 10.

عدد الدروس: 624.

المدة: 86 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف استخدام نظام Ansible لإدارة الخوادم، وأتمتة مهام إدارة النظام المتكررة، ونشر التطبيقات، وكذلك كيفية استخدام تقنية Docker، ونظام Kubernetes معها لتطوير التطبيقات وأتمتة نشرها بسهولة. وكيفية تنظيم، وتحليل كميات هائلة من البيانات باستخدام أدوات مختلفة مثل: Hadoop، وMapReduce. بالإضافة إلى احتراف استخدام لغة Python لإنشاء التطبيقات، وبناء 10 تطبيقات في العالم الحقيقي.

تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة توفر لك كل ما تحتاج إلى معرفته لإدارة نظامي (لينكس) Linux، و(يونكس)UNIX، و دورة تدريبية أخرى حول ميزات الأمان والأدوات التي توفرها AWS لتأمين خدماتها السحابية، وكيفية ارتباطها بالخدمات التقليدية.

كما تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة صُممت خصيصًا لمساعدتك على اجتياز أحدث نسخة من اختبار AWS Certified Solutions Architect المخصص لمهندسي التصميم الذين لديهم خبرة عملية لمدة سنة أو أكثر في هذا المجال، حيث تُغطي الدورة جميع المجالات الرئيسية التي يتناولها الاختبار.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 990 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يُشير مصطلح DevOps إلى Development and Operations أي التطوير والعمليات، وهي منهجية تجمع بين تطوير البرمجيات، وعمليات تكنولوجيا المعلومات لمساعدة شركات البرمجيات على إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات بسرعة عالية، ومهندس DevOps هو الشخص الذي يدير تنفيذ هذه المنهجية.

تُمكّن DevOps الشركات من تطوير المنتجات وطرحها بوتيرة أسرع من الشركات الأخرى التي تستخدم إدارة البنية التحتية وعمليات تطوير البرمجيات التقليدية. وتُمكّن هذه السرعة الشركات من خدمة عملائها بشكل أفضل والتنافس بفاعلية أكبر في السوق، لذلك فقد زاد الطلب الوظيفي عليها بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة.

يمكنك تطوير مهاراتك في هذا المجال من خلال الاستثمار في هذه الحزمة التدريبية (The DevOps Master Class Lifetime Bundle)، والتي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى أكثر من 86 ساعة من المحتوى التعليمي، لتغطي العملية الكاملة لتطوير البرمجيات، واختبارها، وإطلاقها.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 10 دورات تدريبية، و624 درسًا، وأكثر من 86 ساعة من المحتوى لمساعدتك في أن تصبح مهندس DevOps محترفًا.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 990 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 96 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف استخدام نظام Ansible لإدارة الخوادم، وأتمتة مهام إدارة النظام المتكررة، ونشر التطبيقات، وكذلك كيفية استخدام تقنية Docker، ونظام Kubernetes معها لتطوير التطبيقات وأتمتة نشرها بسهولة. وكيفية تنظيم، وتحليل كميات هائلة من البيانات باستخدام أدوات مختلفة مثل: Hadoop، وMapReduce. بالإضافة إلى احتراف استخدام لغة Python لإنشاء التطبيقات، مع بناء 10 تطبيقات في العالم الحقيقي.

تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة توفر لك كل ما تحتاج إلى معرفته لإدارة نظامي (لينكس) Linux، و(يونكس)UNIX، و دورة تدريبية أخرى حول ميزات الأمان والأدوات التي توفرها AWS لتأمين خدماتها السحابية، وكيفية ارتباطها بالخدمات التقليدية.

كما تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة صُممت خصيصًا لمساعدتك على اجتياز أحدث نسخة من اختبار AWS Certified Solutions Architect المخصص لمهندسي التصميم الذين لديهم خبرة عملية لمدة سنة أو أكثر في هذا المجال، حيث تُغطي الدورة جميع المجالات الرئيسية التي يتناولها الاختبار.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Ansible Automation For Beginners to Advanced

Introduction to Kubernetes Using Docker

Fundamentals of Unix & Linux System Administration

Become An AWS Certified Solutions Architect – Associate

Projects in Hadoop and Big Data: Learn by Building Apps

AWS Certified Solutions Architect Professional Exam Guide

Docker for Professionals: The Practical Guide

The Python Mega Course: Build 10 Real World Applications

DevOps Tutorial: Complete Beginner Training

Elasticsearch & the Elastic Stack

الحصول على الصفقة: من هنا.