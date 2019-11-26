16 ألف متقاعد ضمان خلال عام 2018

جي بي سي نيوز :- كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بلغ حتى الآن 238 الفا و524 متقاعداً، بينهم نحو 16 الفا العام الماضي.

وبين الصبيحي في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن عدد المؤمّن عليهم الذين حصلوا على رواتب تقاعدية من الضمان العام الماضي، بلغ 16064 متقاعدا، منهم 10074 متقاعد مبكر بنسبة 63 بالمئة من إجمالي المتقاعدين في ذلك العام، إضافة إلى 3956 متقاعد شيخوخة بنسبة 25 بالمئة من إجمالي المتقاعدين لنفس العام، فيما بلغ عدد الذين خصصت لهم رواتب اعتلال ورواتب الوفاة الطبيعية والإصابات 2034 متقاعداً بنسبة 12 بالمئة من متقاعدي عام 2018. وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمؤمن عليه الحصول على راتب تقاعد مبكر بناءً على رغبته في حال كان مستوفياً لشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، داعياً المؤمّن عليهم الذين خرجوا من سوق العمل في القطاع الخاص بشكل مؤقت للاستفادة من تأمين التعطّل عن العمل، وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر إلا في الحالات الاضطرارية حيث يوفر لهم هذا التأمين دخلاً مؤقتاً لفترة محدودة لحين حصولهم على فرصة عمل جديدة وفق بترا .

واشار إلى أن عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من تأمين التعطّل عن العمل العام الماضي بلغ 19900 مشترك من ضمنهم 129 مؤمّناً عليه غير أردني، أما بالنسبة للمؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال عام 2018 فبلغ عددهن 10169 مؤمّناً عليها منهنّ 190 مؤمّناً عليها غير أردنية، وعدد المؤمّن عليهم الذين استفادوا من صرف تعويض الدفعة الواحدة بلغ 40747 مشتركاً، من بينهم 23110 غير أردنيين.