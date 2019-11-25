هواوي تعلن رسميًا عن حاسوبها اللوحي MatePad Pro

أعلنت شركة هواوي اليوم الاثنين خلال حدث خاص أقامته في مدينة شنغهاي الصينية عن عدد من المنتجات الجديدة، وكان الحاسوب اللوحي الجديد (ميت باد برو) MatePad Pro أبرزها لما يقدمه من مواصفات متقدمة.

ويمتاز الحاسوب اللوحي الجديد من الشركة الصينية – الذي يهدف إلى منافسة حواسيب (آيباد برو) iPad Pro من آبل، و(جالاكسي تاب إس6) Galaxy Tab S6 من سامسونج – بكاميرته الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة على غرار بعض الهواتف الذكية التي أطلقت خلال الأشهر الماضية.

ويقدم (ميت باد برو) شاشة من نوع (أمولد) AMOLED بقياس 10.8 بوصات وبدقة 2560×1600 بكسل مع نسبة أبعاد 16:10. وتقول هواوي: إن الحواف لا تتجاوز 4.9 ميليمترات، الأمر الذي يجعل الشاشة تغطي نحو 90% من واجهة الحاسوب. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل. وهناك مكبر صوت رباعي.

ويحتوي الجهاز – الذي يزن 460 جرامًا ويأتي بسماكة 7.2 ميليمترات – على أحدث معالجات هواوي (كيرين 990)، ويقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. ويأتي الحاسوب بطرازين: الأول يدعم شبكات (واي فاي) فقط، والآخر يدعم شبكات الجيل الرابع LTE.

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ويمتلك (ميت باد برو) كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وهو يعمل بواجهة المستخدم EMUI 10 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكنه يفتقر إلى خدمات وتطبيقات جوجل لأنه يأتي في ظل العقوبات الأمريكية المستمرة على هواوي.

ويمتاز الحاسوب، الذي يحتوي بطارية بسعة 7,250 ميلي أمبير/ساعة، بأنه يدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 40 واط، والشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 15 واط، كما يدعم تقنية الشحن العكسي باستطاعة 7.5 واط، التي تتيح شحن الهواتف الذكية الأخرى. كما أنه يأتي مع قلم إلكتروني يتصل معه مغناطيسيًا، ويبدأ شحن القلم بمجرد وصله بالحاسوب.

وكي يستهدف منافسة الحواسيب اللوحية القوية، فإن (ميت باد برو) يدعم استخدامه مع لوحة مفاتيح خارجية ليقدم تجربة الحاسوب المحمولة مع إمكانية تشغيل أكثر من تطبيق معًا.

وسوف يتوفر (ميت باد برو) بأربعة ألوان: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبرتقالي، وذلك بسعر يعادل 470 دولارًا أمريكيًا لطراز 6 جيجابايت / 128 جيجابايت (واي فاي فقط)، وبسعر يعادل 540 دولارًا أمريكيًا لطراز 6 جيجابايت / 128 جيجابايت مع دعم LTE، وبسعر يعادل 640 دولارًا أمريكيًا لطراز 8 جيجابايت / 256 جيجابايت.

وتبدأ هواوي تلقي طلبات الحجز على الحاسوب اعتبارًا من اليوم، على أن يبدأ شحنه في الصين في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق العالمية. هذا؛ وقد قالت هواوي: إنها تعتزم إطلاق نسخة جديدة من الحاسوب تدعم شبكات الجيل الخامس 5G خلال الربع الأول من 2020.