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هاتف HONOR 9X متوفر الآن في أسواق السعودية

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هاتف HONOR 9X متوفر الآن في أسواق السعودية هاتف HONOR 9X متوفر الآن في أسواق السعودية

وصل هاتف HONOR 9X، أحدث إبداعات شركة HONOR في مجال الهواتف الذكية المتقدمة، إلى الأسواق الرئيسية في المملكة العربية بسعر 999 ريال سعودي، والهاتف المبتكر أول جهاز من العلامة التجارية يقدم للمستخدم شاشة عرض كاملة باستخدام ميزة الكاميرا الأمامية المنبثقة.

ويتميز أحدث هواتف سلسلة X العالية الأداء والقيمة بتصميمه الجديد الذي يخلّص المستخدم من الحافة الأمامية الموجودة في الهاتف السابق ضمن السلسلة، ليحقق تطلعات العملاء بالحصول على أكبر شاشة عرض، والاستمتاع بتجربة التقاط صور السيلفي في الوقت نفسه.

وتُعدّ العلامة التجارية HONOR من مصنّعي الهواتف الذكية التي تتميز بأوسع مجموعة من شاشات العرض الخالية من الحواف الأمامية والتي تمنح المستخدم تجربة شاشة عرض كاملة دون أي عوائق. وشهدت أجهزة HONOR تطورات لافتة وعديدة بدءًا من هاتفها المتألق 8X بشاشته ذات الحواف التقليدية إلى هاتف 9X الجديد مع ميزة الكاميرا الأمامية المنبثقة، مرورًا بشاشة العرض المطورة بتصميم قطرة الندى لمقدمة شاشة هاتف HONOR 10 Lite، وصولًا إلى الكاميرا الأمامية المنزلقة في هاتف HONOR Magic 2 والكاميرا المدمجة داخل الشاشة في أحدث هواتف HONOR  المتطورة HONOR 20 PRO.

وتقدم HONOR عبر جهاز 9X الجديد مستويات إبداعية مُطَوّرة في تقنيات الهواتف الذكية، حيث تستخدم أحدث ما قدمته التكنولوجيا الحديثة لإرضاء شغف العملاء من فئة الشباب حول العالم وتحقيق تطلعاتهم. وتوفر ميزة العرض المتكامل شاشة تغطي الواجهة الأمامية بنسبة 91% وذلك بفضل الحواف الجانبية فائقة الرقة وتكنولوجيا الرقاقة المتقدمة COF.

وفي تعليقه على إطلاق الهاتف الجديد، قال كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: “من خلال ميزة الكاميرا الأمامية المنبثقة (التي تخرج للأعلى) في هاتف HONOR 9X يحصل المستخدم على مساحة كبيرة من الشاشة للاستمتاع بتجربة ترفيه غير محدودة، وبالتالي يتضاعف مستوى المتعة عند الاستخدام إلى جانب التصميم الفائق الأناقة. وبالإضافة إلى إرساء معايير جديدة في تصميم الهواتف الذكية يتميز الهاتف الجديد بميزات متطورة لتجربة تصوير رائعة لا تضاهى”.

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ويجمع هاتف HONOR 9X بين أهم ميزات البرامج والأجهزة التي يفضلها المستخدمون ليوفر تجربة ترفيه مثالية ومتكاملة ترتكز على أحدث التقنيات في التصوير الفوتوغرافي والتصميم الأنيق والأداء المتقدم. ويُتاح الهاتف الجديد في جميع المتاجر الرئيسية بالمملكة العربية السعودية بسعر 999 ريال سعودي.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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