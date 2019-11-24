أخبار عاجلة

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
شارع النهار | احفاد وابناء الفنان احمد راتب يحيون ذكري بكلمات من القلب -
اليوم - وزارة الهجرة تنفذ مبادرة "مراكب النجاة" من مدارس الفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
اليوم - قطاع الأعمال: توقيع عقد إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات "القابضة للقطن والغزل والنسيج" -
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

مرتكب جريمة سحاب يواجه عقوبة الاعدام

Google+ Print
مرتكب جريمة سحاب يواجه عقوبة الاعدام مرتكب جريمة سحاب يواجه عقوبة الاعدام

جي بي سي نيوز :-  وجهت المحكمة جناية القتل العمد لعشريني ارتكب جريمة قتل في سحاب أمس السبت  .

وقد يواجه المتهم عقوبة الاعدام في حال ثبوت التهمة ، بحسب مصادر مطلعة على التحقيق .

ويذكر ان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قال في بيان وصل المدينة نيوز نسخة منه ان بلاغاً ورد لمديرية شرطة شرق عمان حول وجود جثة لشخص داخل منزله في منطقة سحاب ، واضاف ان التحقيقات في القضية قادت للاشتباه باحد الاشخاص والقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف انه وعلى خلاف لحظي حصل بينه وبين المغدور قام بضربه بواسطة اداة راضة وغادر المكان.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع"

لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع"

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟