مرتكب جريمة سحاب يواجه عقوبة الاعدام

جي بي سي نيوز :- وجهت المحكمة جناية القتل العمد لعشريني ارتكب جريمة قتل في سحاب أمس السبت .

وقد يواجه المتهم عقوبة الاعدام في حال ثبوت التهمة ، بحسب مصادر مطلعة على التحقيق .

ويذكر ان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قال في بيان وصل المدينة نيوز نسخة منه ان بلاغاً ورد لمديرية شرطة شرق عمان حول وجود جثة لشخص داخل منزله في منطقة سحاب ، واضاف ان التحقيقات في القضية قادت للاشتباه باحد الاشخاص والقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف انه وعلى خلاف لحظي حصل بينه وبين المغدور قام بضربه بواسطة اداة راضة وغادر المكان.