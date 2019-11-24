أخبار عاجلة

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
شارع النهار | احفاد وابناء الفنان احمد راتب يحيون ذكري بكلمات من القلب -
اليوم - وزارة الهجرة تنفذ مبادرة "مراكب النجاة" من مدارس الفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
اليوم - قطاع الأعمال: توقيع عقد إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات "القابضة للقطن والغزل والنسيج" -
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

1.96 مليار دينار حوالات المغتربين الاردنيين في 9 أشهر

Google+ Print
1.96 مليار دينار حوالات المغتربين الاردنيين في 9 أشهر 1.96 مليار دينار حوالات المغتربين الاردنيين في 9 أشهر

جى بي سي نيوز :-  نمت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.6 % إلى 1.962 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الأردني.
وأما على المستوى الشهري فقد زادت قيمة الحوالات في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 4.4 % إلى 215.2 مليون دينار مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
وتعتبر حوالات العاملين في الخارج أحد المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.
ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين المليون، موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.
وأظهرت البيانات أن 79.5 % منهم متواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في أميركا وكندا، و3.4 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربية.
وبدأت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين بالتباطؤ بعد قرارات اقتصادية تم اتخاذها في دول عربية تتلعق بالضرائب والرسوم على العمالة الوافدة، يعمل فيها عدد كبير من المغتربين الأردنيين مثل والإمارات.
وفرضت كل من دولة الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة، والتي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2018 (بنسبة 5 %).
في حين كانت السعودية قد فرضت رسوما إضافية على كل من العمال الوافدين لديها، بالإضافة إلى عائلاتهم، ثم عادت وقللت من تلك الرسوم بعد أن شهدت عودة كبيرة لعائلات العمالة الأجنبية لأوطانهم.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر