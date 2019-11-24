1.96 مليار دينار حوالات المغتربين الاردنيين في 9 أشهر

جى بي سي نيوز :- نمت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.6 % إلى 1.962 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الأردني.

وأما على المستوى الشهري فقد زادت قيمة الحوالات في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 4.4 % إلى 215.2 مليون دينار مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وتعتبر حوالات العاملين في الخارج أحد المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.

ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين المليون، موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.

وأظهرت البيانات أن 79.5 % منهم متواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في أميركا وكندا، و3.4 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربية.

وبدأت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين بالتباطؤ بعد قرارات اقتصادية تم اتخاذها في دول عربية تتلعق بالضرائب والرسوم على العمالة الوافدة، يعمل فيها عدد كبير من المغتربين الأردنيين مثل السعودية والإمارات.

وفرضت كل من دولة الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة، والتي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2018 (بنسبة 5 %).

في حين كانت السعودية قد فرضت رسوما إضافية على كل من العمال الوافدين لديها، بالإضافة إلى عائلاتهم، ثم عادت وقللت من تلك الرسوم بعد أن شهدت عودة كبيرة لعائلات العمالة الأجنبية لأوطانهم.