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الملك: علاقاتنا مع إسرائيل في أسوأ حالاتها

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الملك: علاقاتنا مع إسرائيل في أسوأ حالاتها الملك: علاقاتنا مع إسرائيل في أسوأ حالاتها

جي بي سي نيوز:- وصف الملك عبد الله الثاني علاقات الاردن بإسرائيل بأنها “في أسوأ حالاتها”.

وقال جلالة الملك خلال مشاركته في جلسة حوارية، نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"ان العلاقات الأردنية الإسرائيلية  في أسوأ حالاتها الآن، ويرجع جزء من الأسباب إلى قضايا داخلية في إسرائيل. نتأمل أن تتمكن إسرائيل من تحديد مستقبلها سواء في الأسابيع أو الأشهر القادمة، ومن المهم لنا جميعا، وأقول هذا لأصدقائنا هنا في الولايات المتحدة، إعادة تركيز جهودنا على جمع مختلف الأطراف على طاولة المفاوضات والنظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس".
وردا على سؤال حول ما إذا كان حل الدولتين ما زال قائما، قال جلالة الملك "إنه سؤال مهم جدا. هل وصلنا إلى نقطة اللاعودة؟ وما هو البديل؟ أعتقد أن النساء والرجال الصالحين بإمكانهم إعادة الزخم بالاتجاه الصحيح، ولكن كما قلت في الكتاب "فرصتنا الأخيرة" إنها الفرصة الأخيرة، فبمرور كل عام يزداد الأمر تعقيدا وتزداد الأمور صعوبة على الفلسطينيين والإسرائيليين للمضي قدما معا".

جي بي سي نيوز

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